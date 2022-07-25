智庫：烏戰拖俄後腿 中國武器增市場 性價比高、不政治掛鈎 亞洲為主擴展中東北非

「中東之眼」新聞網站引述美國華府智庫「新線戰略與政策研究所」（Newlines Institute for Strategy and Policy）人類安全部門副主任赫拉斯（Nicholas Heras）表示，中國「逐漸成為許多中東國家的第二大武器供應國」，稱「中國正致力為其武器拓展全球市場」，「以具競爭力的價格」向世界各地顧客提供較有效的武器硬件、維修服務，以及系統升級。

赫拉斯又認為，俄軍侵烏為中國提供機會，填補對中東以至全球的武器出口真空。2019年成立的「新線戰略與政策研究所」前身是華府智庫「全球政策中心」（CGP），主研穆斯林國家及社會與美國外交政策，以至全球地緣政治的關係。

無人機、防空系統成出口中東新寵

國際風險情報管理網絡公司RANE中東及北非分析員博爾（Ryan Bohl）則表示，不像美國，中國提供彈道導彈與無人機時往往不附帶嚴格使用條件，令其具有部分優勢。另一美國智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）中東項目非常駐研究員阿布杜赫（Ahmed Aboudouh）則認為，首先中國不過問中東國家的民主和人權狀况，加上以可負擔的價格提供性能堪比美國武器系統的高科技武器，令北京過去數年的軍售「逐漸增加」。

中國被指近年早已搶佔中東的武器市場，阿布杜赫指中東等領袖尤對中國無人機與防空系統感興趣。斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）統計數據顯示，中國2017年至2021年對沙特阿拉伯和阿聯酋出口的武器總額，比前5年分別增長290%與77%，但亞洲仍是中國武器主要市場，同期79%中國出口武器流向亞洲國家，而向巴基斯坦提供的武器更佔整體出口量47%。

料海灣阿拉伯國家成目標市場

今年3月至4月，中國分別向巴基斯坦及塞爾維亞出售殲10C戰鬥機和FK-3防空導彈系統。博爾預測中國將會以海灣阿拉伯國家，尤其沙特、阿聯酋和卡塔爾，作為高端軍售的目標市場。

不過赫拉斯認為，北京打進軍機、先進感應器、「區域阻絕」（area denial）防禦系統等高端武器市場正遭遇困難。他指中國武器製造商仍未獲廣泛信任，另外其製品缺乏在衝突地區實戰測試，相反美國、歐洲、俄羅斯甚至土耳其武器都在這方面佔優。

專家：缺實戰測試 難進軍高端市場

赫拉斯又表示，中國目前在中東的軍售市佔率雖有所增長，但北京需要一場戰爭以展示其高端武器勝過競爭對手，方能「真正打進高端武器市場」。

（中東之眼/The Japan News/中央社）