世衛關注猴痘全球擴散 列最高警戒 等同新冠

今年5月以來，非洲以外國家和地區錄得猴痘病例急增，全球迄今有75個國家錄得超過1.6萬宗病例，5人死亡。目前這波疫情在非洲以外爆發的國家致死率似乎較低，但仍有一些患者因發病期間劇痛而住院。世衛專家6月底召集專家開會討論是否將猴痘列為PHEIC，但當時全球個案只有約3000宗，大多數專家認為情况還未達宣布PHEIC的門檻。

隨着病例持續增加，世衛上周四（21日）起召開第二次會議商討，世衛總幹事譚德塞在會議稱，需要專家們評估猴痘短期和中期對公共衛生的影響。世衛的國家和全球衛生法合作中心主任戈斯廷（Lawrence Gostin）前日在Twitter警告，未來數周和幾個月，猴痘個案將無可避免會急升，強調「不採取行動將對全球衛生造成嚴重後果」。

譚德塞昨日表示，世衛緊急委員會未能就猴痘是否應被列為PHEIC達成共識，9名成員反對列為PHEIC，6人支持，但他指猴痘在全球快速傳播，認為全球有需要關注，因此決定將猴痘列為PHEIC。譚德塞說：「世衛的評估是，除了歐洲，猴痘在全球上的所有地區，風險屬中等，我們研判當地（歐洲）風險為高。」

不過，他同時提到，猴痘目前集中在參與男男性行為者間爆發，特別是有多名性伴侶者。猴痘會導致類似流感的症狀及皮膚病變，過去多發生在非洲，但近來全球各地陸續傳出疫情。

猴痘被列為PHEIC後，目前共有3個有效的PHEIC，另外兩個是新冠和小兒麻痺症，猴痘也是自2009年以來第7個被列為PHEIC的病症。

美首有兒童感染 兩個案沒關連

另外，美國疾病控制及預防中心（CDC）上周五表示美國首有兒童感染猴痘，兩者沒有關連，目前健康狀况均良好，正接受治療。CDC認為，他們可能因「擁抱、餵食，以及接觸毛巾、寢具、杯子及器皿等共用物品」而感染。

（路透社/CNN/法新社/BBC）