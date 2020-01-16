FBI：美軍設施旁信號塔 有華為截聽設備

CNN的報道指，華為最初以低價產品吸引當地小型鄉村電訊供應商合作，但到設備散播到鄰近美軍基地時引起FBI警覺。一名前FBI探員表示，FBI最初是發現華為銷售目標不符投資回報效益，逐漸引發反間諜關切。報道引述數名熟知內情的消息人士稱，FBI在中西部偏遠地區一些軍事基地附近的手機信號塔上發現華為的設備，FBI判定那些儀器有能力取得和干擾高度機密的國防部通訊，包括負責國家核武的美國戰略司令部。例子之一是早於奧巴馬時代，FBI探員已監察25號州際公路（Interstate 25）涉及華為的狀况，該繁忙公路連接部分秘密軍事設施，包括核彈庫存倉。

報道稱，有關調查和結果從未公開。由於調查本身極為保密，白宮高層也要到2019年才知道其存在，有前官員指調查令「政府高層一些鴿派變成鷹派」。就在當年秋天，聯邦通訊委員會（FCC）禁制美國小型電訊商使用華為和一些中國品牌產品。

路透社數日前也報道，拜登政府正調查美軍基地及導彈庫存倉附近的通訊塔所安裝的華為設備，質疑設備可攫取敏感信息並傳回中國。報道引述聯邦通訊委員會有委員指，風險之一是萬一美國要發射洲際導彈時，華為的設備或變成中方的早期警報系統。

華為：設備已獲美批核

FBI局長弗雷（Christopher Wray）在訪問中未有正面回應為何在涉及華為的國安關切經年，迄今仍普遍見於鄰近美軍基地附近通訊塔上。他指控中國網絡盜竊狀况時稱，中國擁有比其他大國加起來更龐大的黑客項目，盜取「比所有國家加起來更多」的美國人個人及企業資訊。他稱現時相關調查有約2000宗。華為向CNN發聲明，稱其設備獲FCC批核，只可作商業用途的頻譜運作，換言之無法取得國防部頻譜內容。

（CNN/路透社）