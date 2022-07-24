韓警司大會反對設「警察局」干預獨立

召集人會後遭停職 警告恐將變本加厲

韓國總警大會獲全國六成總警支持，親身或網上出席會議者佔三成，他們會後表明一致反對增設警察局，斥是歷史倒退。召集人、蔚山中部警察署長柳森永（譯音）強調，今天警察政治中立是1970、1980年代爭取民主人士以性命換來，過去30年行之暢順，抨擊政府企圖在朝夕間推翻必須阻撓。柳森永隨後被停職，他回應稱這反映控制人事權之重要，日後落在行政安全部長手裏，可能變本加厲。

行政安全部長李祥敏7月15日公布，下月2日將成立「警察局」，負責向國務會議提交涉及警務政策和法律議案、提請任命總警（警司）以上高級警察公務員、要求國家警察委員會審議和重審案件、支援自治警察制度運作。日後訂定關乎警察計劃、重要政策等，一律要行政安全部長批示。

外界擔心行政安全部對警察行使人事任命、監察權，將重回軍事獨裁年代，當年隸屬內政部（行政安全部前身）的「治安總部」並無搜查權，但仍發生像1987年首爾大學學生朴鍾哲被拷問致死事件等打壓反政府人士的濫捕、殘民案件。韓國推翻軍事獨裁後，於1991年7月31日實施「警察法」，使治安總部從內務部獨立出來，升格為「警察廳」，並設有民間人士參與的警察委員會，後者負責審批警務主要政策及發展等。惟新制度下，警察委員會淪為諮詢組織，其決定不再有法律約束力。部分警員早前以剃髮、絕食、「三跪一拜」等抗議。

李祥敏在6月發表「警察制度改善方案」，並提及警察職權擴大問題。經2020年法檢之爭後，原歸檢察的四大調查權預定今年9月移交警察，國家情報院反共調查權與間諜調查權，預定2024年撥交警察。

（綜合報道）