美研F-16戰機供烏 烏總統：需要防空系統

美國國家安全委員會戰略溝通協調員柯比（John Kirby）上周五（22日）表示，國防部正初步研究對烏克蘭提供戰機的可行性，但強調相關計劃不會立即或短期內實行，指須先解決機師訓練、機體整體和保障後備零件供應等難題。柯比未有透露華府將向烏供應哪款戰機，但《華爾街日報》引述一名美國前國防官員透露，當局曾討論提供美製F-15或F-16戰機，另外亦正推動以A-10攻擊機援烏。該報指獲得先進戰機將有助烏軍在南部平原掩護地面部隊，以及對俄軍防線後方發動攻擊。

「收復失地前不會停火」

白宮上周五（22日）公布價值2.7億美元（約21.1億港元）新一輪軍援烏克蘭方案，將提供多4套「海馬斯」火箭炮系統，以及580架「鳳凰幽靈」（Phoenix Ghost）軍用無人機。

澤連斯基上周五在總統府接受《華爾街日報》專訪，強調「停火只會令俄羅斯獲得喘息機會」，不會改變他們的野心。他又讚揚美國及西方供應的「海馬斯」火箭炮系統和155毫米榴彈炮，令烏軍每日發射的炮火彈數提升3倍，縮窄與俄軍的差距，阻擋俄軍在頓巴斯地區的進擊，穩定戰情，烏軍兵員傷亡亦因此減少約3成至6成。不過，他強調僅靠「海馬斯」遠未夠扭轉整體戰局，現時更急需的是防空系統，以阻止俄羅斯來襲的長程導彈。

（華爾街日報）

（俄軍侵烏）