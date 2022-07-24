敖德薩被炸 烏俄運糧協議受挑戰 西方譴責 土耳其指俄否認涉事

烏軍南部行動指揮部在社交平台Telegram表示：「敵軍以3M-54『口徑』（Kalibr）巡航導彈攻擊敖德薩（Odesa）貿易港口，其中兩枚被防空部隊擊落，兩枚擊中港口的基建設施。」烏軍指一處泵水站被擊中，火勢蔓延周邊房屋，但沒造成嚴重破壞。港口的糧倉區未受波及，當局亦未接獲傷亡報告。

澤連斯基：俄總是設法不履行承諾

烏克蘭總統澤連斯基回應稱，事件只反映一點，即「無論俄羅斯說過或承諾過什麼，它都會尋求不去履行的辦法」。烏克蘭外交部發言人尼科連科更批評，轟炸敖德薩港是俄羅斯總統普京向努力促成協議的聯合國秘書長古特雷斯和土耳其總統埃爾多安臉上吐口水，他警告如協議無法落實，「俄羅斯將要對全球糧食危機加劇負責」。烏克蘭昨日尚未開始運糧，但烏方的協議簽署代表、基建部長庫布拉科夫在facebook表示，烏方將繼續準備出口農產品。

聯合國發言人發聲明，指古特雷斯「明確譴責」據報的轟炸事件，又強調俄、烏、土三方全面執行協議「至關重要」。美國駐烏大使布林克抨擊「俄方轟炸」敖德薩「離譜」，指莫斯科「持續將糧食武器化」。歐盟外交及安全政策高級代表博雷利則稱，轟炸在協議簽署的一日後發生，「尤其應受指摘」，事件再顯示俄方完全無視國際法和承諾。

俄羅斯未有立即公開回應，該國國防部昨日的戰况進展匯報未有提及在敖德薩有任何轟炸行動。但土耳其國防部長阿卡爾表示，俄方官員向土方表示俄方「絕對與轟炸事件無關」，他們正密切調查及跟進事件。俄羅斯外交部發言人只回應聯合國的聲明，質疑古特雷斯為何沒有「明確譴責」基輔政權殺害頓巴斯的孩童。

協議雙方同意不攻擊3港口

外界如今關注事件會否影響協議落實。據烏方公布的協議版本，烏方3個南部港口敖德薩、尤日內（Yuzhny）和切爾諾莫斯克（Chernomorsk）的港口設施，以及黑海航道上運糧的商船或其他民用船隻，皆被納入不會受攻擊的範圍。協議生效時間範圍為120日，除非有一方通知打算退出協議。俄方未有公布其簽署版本，但聯合國指兩份協議內容一樣。

古特雷斯認聯國無手段懲俄毁約

烏克蘭昨日呼籲聯合國和土耳其確保俄方信守承諾，但古特雷斯此前接受英媒訪問時承認，即使俄方毁約，聯合國也沒有懲罰手段，但指這情况會成為「絕對不可接受的醜聞」，整個國際社會都會以「非常強烈的方式」回應。

上述協議目標是確保烏克蘭糧食可從烏方港口如常取道黑海出口，以紓緩糧價上升對全球各國的壓力。澤連斯基前晚表示，協議簽訂後該國將可出口積壓的約2000萬噸糧食，今年正收割的糧食亦有望出售。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）