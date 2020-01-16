歐洲熱浪東移 希臘一周390場森林大火

波蘭政府周四向多個地方發出高溫警告，西部城鎮庫爾尼克（Kornik）錄得36.7℃，南部城鎮布熱斯科（Brzesko）附近亦有嚴重山火。

多國發最高級別酷熱警告

意大利當局已對包括羅馬和米蘭等重鎮在內的14個城市發出最高級別熱浪警告，衛生部估計到周五將增至16市。意國安莎社（ANSA）報道，中部托斯卡納（Tuscany）和東北部弗留利威尼斯朱利亞（Friuli Venezia Giulia）大區的山火持續；北部城市博洛尼亞（Bologna）附近山區和米蘭以北一條高速公路附近亦發現新火頭。

希臘政府發言人奧伊科諾穆（Giannis Oikonomou）周四指，氣候危機的影響在整個歐洲顯而易見，在地中海地區特別嚴重。高溫、疾風加嚴重乾旱，令山火無可避免。他稱歐洲須互相協調並迅速行動，扭轉氣候危機。

多國的山火在氣候變化影響下愈見頻繁和嚴重，歐盟轄下歐洲森林火災資訊系統（EFFIS）指出，法國今年迄今已有近4萬公頃森林被燒毁，較去年全年3萬公頃還多；西班牙今年亦有19萬公頃森林被燒毁，遠高於去年的8.5萬公頃。EFFIS預測到今年底歐洲被燒毁的土地面積或打破2017年紀錄，當年山火燒毁近100萬公頃土地。

（路透社/法新社/彭博社）