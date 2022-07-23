斯里蘭卡總統甫上任即令清場 軍人拆示威大本營 包括示威領袖9人被拘50傷

原總統戈塔巴雅盟友獲委總理

維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）周四（21日）宣誓就任總統，其周一頒布、授權軍人警員逮捕、扣留人士的全國緊急狀態繼續生效。昨日凌晨1時，數以百計士兵、防暴警員和特種警察持衝鋒步槍，去到科倫坡海濱大道「加勒菲斯綠地」，對盤踞於總統府旁長逾3個月的示威據點展開「清場」行動，拆除示威者的營帳和標語，驅逐示威者，再架設障礙物封鎖。目擊者看到軍人包圍秘書處大樓，從4月初以來為了提供後勤資源給數以千計示威者而搭起的臨時建築也被拆除。

示威者本已宣布會在周五午後撤離，當時現場約餘百來二百人。他們在清場行動中受暴打，被粗口辱罵。參與行動的安全部隊也似乎特別針對用手機作直播、攝影的人，有示威者稱直播時被擊打頭部、搶手機和逼令刪相等。英國廣播公司（BBC）一名攝影記者也被軍人毆打，其手機被搶走和刪除片段。其他民眾獲悉事態，黎明時分從市內主要火車站遊行往清場點，但被軍警人牆阻擋。

BBC記者遭軍人毆打 手機被搶刪片

在當局清場後，多名前政府官員昨（22日）獲委為閣員，包括73歲新總理古納瓦德納（Dinesh Gunawardena）。出身政治世家的古納瓦德納是維克勒馬辛哈的舊同學，在戈塔巴雅（Gotabaya Rajapaksa）政府曾任外長、內政部長和教育部長等職。維克勒馬辛哈則兼任財長，輿論本已質疑他與拉賈帕克薩家族一伙，其內閣亦被指新瓶舊酒。維克勒馬辛哈在所屬選區也落敗，全靠政黨票躋身國會。評論家指他認受性不足。

中國國家主席習近平昨致電維克勒馬辛哈祝賀對方當選總統。習近平強調，相信斯里蘭卡在其領導下能夠克服暫時困難、推進經濟社會復蘇進程，又表示高度重視中斯關係發展。

（半島電視台/路透社/PTI/CNBC/新華社）