日本規制委准福島核電站排放核污水出海

規制委周五召開臨時會議，經過去1個月公眾諮詢，收集並考慮約1200份意見書後，正式審定福島第一核電站的核污水排放計劃安全，並批准相關排放。東電去年12月提交排放計劃書，提出以海水大幅稀釋核污水中的放射性物質氚濃度低於日本國家標準的四十分之一，然後經過新建設的海底隧道排放至1公里外的海域。規制委5月已確認該計劃的「審查書」草案，稱內容「沒有問題」，之後公開收集意見。

核廢水達129萬噸 排放料需數十年

福島第一核電站水庫儲存的核廢水目前已達約129萬噸，預計明年夏季或秋季將達137萬噸的最大儲存容量。即使明年春季開始排放，全部核污水排放完畢仍將需時數十年。

東日本大地震與福島核災後，日本政府2012年成立規制委，屬環境省「外局」（與本省地位相同的專職機構），今次通過計劃被指是政府的最高決定。不過，在興建的排放設施上，東電仍須得到福島縣地方政府同意。此外，日本漁業界以至日本鄰國，都一直反對把核污水排入海。

（共同社/每日新聞/產經新聞/法新社/路透社）