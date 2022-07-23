印度誕首名原住民女總統

根據印度憲法，總統為國家元首和武裝部隊統帥，任期5年，但職務主要為禮儀性質，以及在懸峙國會時，負責命令最可能拉攏到大多數的政黨籌組政府。逾4800名邦議會和聯邦國會議員周一（18日）投票，由於執政BJP在國會和地方均佔議席優勢，周四計票結果一如預期，其候選人穆爾穆（Droupadi Murmu）得票超過50%，擊敗代表印度國大黨的前財長辛哈（Yashwant Sinha）。她下周一（25日）將宣誓成為該國歷來第二位女總統，並成為首位原住民總統。

分析：莫迪爭取明年部落與女性票

總理莫迪在新德里親自獻花祝賀穆爾穆當選，並在Twitter表示，穆爾穆的卓越成就鼓舞了每一個印度人，為「我國人民，尤其是窮人、被邊緣化的和受壓迫者，帶來希望」。分析家相信，BJP從一張20人名單中挑選她角逐總統，志在爭取被邊緣化、受壓迫而貧窮的印度部落支持。政治評論員喬杜里（Neerja Choudhary）說：「印度人民黨會希望在2024年抵消任何反執政黨票，其一辦法就是開拓票源。」

1997年從政 歷喪夫喪子未阻參政

印度部落人口佔全國約14億人口逾8%，但當中41%部落民屬文盲，41%活於貧窮線下，很多部落民受歧視，易患病和營養不良。穆爾穆所屬的桑塔部落（Santhal tribe），是印度大部落。她1958年生於東部奧里薩邦一條偏遠鄉村，家境非常貧窮，曾趁地方官員落區向他揮舉村校畢業證書爭取升學協助，結果如願，畢業後在邦政府工作，婚後靠丈夫的銀行薪水維生，自己做只領車馬費的無薪教師。她1997年開始從政，曾任奧里薩邦議會議員和賈坎德邦邦長等地方職位，即使其間經歷喪夫、喪兩子，亦無阻她繼續參與政事。

BJP於2017年挑選了賤民出身的考文德（Ram Nath Kovind）競選總統，使大選所得的賤民支持率由2014年的12%躍升至2019年的33%。分析家表示，除了2024年大選，穆爾穆出任總統也可能有利BJP在今年莫迪的家鄉古吉拉特邦選舉及明年拉賈斯坦邦、中央邦、切蒂斯格爾邦的選舉，爭取更多部落選民支持。官方數據顯示，上述4個邦的部落人口，佔印度總部落人口四成。（BBC/法新社/路透社/日經亞洲）