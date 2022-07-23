MI6稱俄官兵損失遠較預期高 美：每日數以百計

穆爾在美國科羅拉多州舉行的阿斯彭安全論壇（Aspen Security Forum）上稱，俄軍在侵烏行動損失約1.5萬人已是保守估計，對預計能迅速完結戰事的普京而言是非常大的損失：「這大概是保守估計。這跟他們1980年代在阿富汗的10年期間損失的人數相若。」

他續指這些士兵並非聖彼得堡或莫斯科中產家庭的孩子，是來俄國農村地區的窮孩子：「他們來自西伯利亞的藍領城鎮，不成比例地來自少數民族。他們是他（普京）的炮灰。」對於俄軍傷亡嚴重，穆爾認為俄軍未來數星期將以某種形式暫停行動，成為烏軍反擊機會。

路透社引述美國匿名官員稱，相信在烏克蘭的俄羅斯官兵每日有數以百計傷亡。

俄羅斯對於陣亡士兵情况三緘其口，僅兩次交代官方統計，最後一次在3月25日公布有1351人死亡，但專家認為數字遠低於事實，而烏克蘭本月較早時稱俄軍有約3.62萬人死亡。

（路透社/法新社/中央社）

（俄軍侵烏）