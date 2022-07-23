匈牙利外長突訪莫斯科 商增購俄天然氣

西亞爾托（Péter Szijjártó）在與俄方聯合記者會上強調，「依目前市場情勢，除了向俄羅斯購買，無法獲得額外7億立方米天然氣」，表示雙方正就此談判。俄羅斯外長拉夫羅夫指會考慮匈方請求。匈牙利天然氣管營運商FGSZ數據指，7億立方米等同該國2020年天然氣消耗量的6.7%。

匈牙利去年與俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）簽訂15年協議，每年將從俄方獲得45億立方米天然氣。西亞爾托周一曾表示，正與俄方商討將協議內的水路天然氣進口部分，全部轉為以「土耳其溪」（Turkstream）氣管經塞爾維亞輸送至匈牙利。但兩國未有在周四記者會交代此事。

目前庫存剩年消耗量27%

匈牙利上周宣布該國能源危機正處於「危險狀態」，西亞爾托亦在記者會上表示，其國家目前的天然氣庫存僅剩年消耗需求量的27%。因高度依賴俄羅斯能源，作為歐盟成員國的匈牙利一直避免就俄軍侵烏譴責俄羅斯，且未有向烏克蘭提供武器。匈牙利總理歐爾班上月亦成功爭取歐盟針對進口俄羅斯石油的制裁中，豁免經油管運送的石油。

（路透社/法新社）

（俄軍侵烏）