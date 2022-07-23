俄烏首簽協議 重啟戰區糧食、肥料出口 與土耳其聯合監督 聯國：助穩全球糧價

烏克蘭及俄羅斯都是全球主要小麥供應國。俄羅斯也是肥料出口大國，烏克蘭則是葵花籽油重要生產及出口國。俄羅斯2月底入侵烏克蘭，嚴重打擊烏克蘭糧食出口。烏克蘭基建部長庫布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）與俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu），昨日在土耳其最大城市伊斯坦布爾的多瑪巴切皇宮，分別與聯合國及土耳其簽訂協議。烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）在協議簽署前透露，烏方不會與俄羅斯直接簽署協議，而是與土耳其及聯合國簽約，並對他們負責。

美國芝加哥小麥期貨價格昨晚再跌5%，至每蒲式耳7.6475美元。小麥價已由俄烏開戰後高位大跌四成。

運糧船指定路線避水雷越黑海

《衛報》引述聯合國官員表示，協議內容包括土耳其、烏克蘭及聯合國官員聯合監督停泊烏港口運糧船的裝卸過程，然後經指定路線駛越黑海：烏方軍艦將引領運糧船駛過近岸水雷區，然後運糧船將經黑海駛往土耳其博斯普魯斯海峽，航行期間將由四方設置在伊斯坦布爾的聯合協調中心緊密監察。進入烏克蘭水域的船舶亦會經聯合協調中心搜查，確保沒有運攜武器或攻擊性物品。俄烏兩方同意不會攻擊運糧船和涉事港口，萬一有襲擊事件發生，將由伊斯坦布爾聯合協調中心處理。協議亦將保障俄羅斯肥料產品出口。法新社指，協議整體有效期為120日。不過，受技術因素影響，烏克蘭方面稱至少需要10天才能啟動糧食運輸。聯合國官員向《衛報》表示，期望數周內涉及的3個烏克蘭港口（敖德薩、切爾諾莫斯克和尤日內）可回復戰前每月500萬公噸的出口量。

古特雷斯（Antonio Guterres）形容兩個交戰國簽訂相關協議是「史無前例」，將幫助穩定全球糧食價格，「紓緩瀕臨破產邊緣的發展中國家，以及面臨饑荒最弱勢人群的困境」，又稱協議「為黑海帶來希望曙光」。美國駐聯合國大使托馬斯—格林菲爾德稱協議「將緩解俄羅斯造成的危機」，他又表示美國希望中國同時停止囤積穀物。國務院發言人普賴斯周四已表示歡迎俄烏協議，美方將關注俄方會否負責任執行。美國與歐盟近日澄清針對俄羅斯的制裁並不涵蓋食品和農產貿易，為俄糧與肥料出口掃除障礙，協助促成今次俄烏糧食出口協議。歐盟外交和安全政策高級代表博雷利歡迎協議，並呼籲盡快落實執行。

烏克蘭6月分別通過陸路，以及水路經多瑙河進出黑海，出口了200萬公噸穀物，但仍不到戰前一半水平。食品交易公司Sunstone Brokers合伙人格蘭奇（Jonathan Grange）指，目前仍有1800萬噸穀物因戰事滯留烏克蘭境內，接下來如何存放和出口夏季收成期約6500萬噸糧穀亦將成迫切挑戰。

（衛報/路透社/法新社/華爾街日報）

（俄軍侵烏）