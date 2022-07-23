俄烏首簽協議 重啟戰區糧食、肥料出口 與土耳其聯合監督 聯國：助穩全球糧價

【明報專訊】烏克蘭與俄羅斯政府代表周五（22日）與聯合國和土耳其官員簽訂在戰爭期間重啟並促進從戰區港口出口糧食及肥料的協議，是俄軍侵烏以來各方首份條約。不過，烏方拒絕與俄羅斯直接簽約，因此俄烏兩國是分別與聯合國和土耳其官員簽訂相同條款的條約。協議經安卡拉及聯合國官員過去兩個月努力斡旋終將敲定，出席簽署儀式的聯合國秘書長古特雷斯表示，協議其將有助解決全球糧食危機。美國和歐洲則敦促俄羅斯確切落實協議。
烏克蘭及俄羅斯都是全球主要小麥供應國。俄羅斯也是肥料出口大國，烏克蘭則是葵花籽油重要生產及出口國。俄羅斯2月底入侵烏克蘭，嚴重打擊烏克蘭糧食出口。烏克蘭基建部長庫布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）與俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu），昨日在土耳其最大城市伊斯坦布爾的多瑪巴切皇宮，分別與聯合國及土耳其簽訂協議。烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）在協議簽署前透露，烏方不會與俄羅斯直接簽署協議，而是與土耳其及聯合國簽約，並對他們負責。
美國芝加哥小麥期貨價格昨晚再跌5%，至每蒲式耳7.6475美元。小麥價已由俄烏開戰後高位大跌四成。
運糧船指定路線避水雷越黑海
《衛報》引述聯合國官員表示，協議內容包括土耳其、烏克蘭及聯合國官員聯合監督停泊烏港口運糧船的裝卸過程，然後經指定路線駛越黑海：烏方軍艦將引領運糧船駛過近岸水雷區，然後運糧船將經黑海駛往土耳其博斯普魯斯海峽，航行期間將由四方設置在伊斯坦布爾的聯合協調中心緊密監察。進入烏克蘭水域的船舶亦會經聯合協調中心搜查，確保沒有運攜武器或攻擊性物品。俄烏兩方同意不會攻擊運糧船和涉事港口，萬一有襲擊事件發生，將由伊斯坦布爾聯合協調中心處理。協議亦將保障俄羅斯肥料產品出口。法新社指，協議整體有效期為120日。不過，受技術因素影響，烏克蘭方面稱至少需要10天才能啟動糧食運輸。聯合國官員向《衛報》表示，期望數周內涉及的3個烏克蘭港口（敖德薩、切爾諾莫斯克和尤日內）可回復戰前每月500萬公噸的出口量。
古特雷斯（Antonio Guterres）形容兩個交戰國簽訂相關協議是「史無前例」，將幫助穩定全球糧食價格，「紓緩瀕臨破產邊緣的發展中國家，以及面臨饑荒最弱勢人群的困境」，又稱協議「為黑海帶來希望曙光」。美國駐聯合國大使托馬斯—格林菲爾德稱協議「將緩解俄羅斯造成的危機」，他又表示美國希望中國同時停止囤積穀物。國務院發言人普賴斯周四已表示歡迎俄烏協議，美方將關注俄方會否負責任執行。美國與歐盟近日澄清針對俄羅斯的制裁並不涵蓋食品和農產貿易，為俄糧與肥料出口掃除障礙，協助促成今次俄烏糧食出口協議。歐盟外交和安全政策高級代表博雷利歡迎協議，並呼籲盡快落實執行。
烏克蘭6月分別通過陸路，以及水路經多瑙河進出黑海，出口了200萬公噸穀物，但仍不到戰前一半水平。食品交易公司Sunstone Brokers合伙人格蘭奇（Jonathan Grange）指，目前仍有1800萬噸穀物因戰事滯留烏克蘭境內，接下來如何存放和出口夏季收成期約6500萬噸糧穀亦將成迫切挑戰。