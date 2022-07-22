意執政聯盟瓦解 總理二度請辭

預計10月前提前大選

德拉吉（Mario Draghi）周四向馬塔雷拉遞交辭職信，總統辦公室表示已記錄在案，並要求德拉吉領導看守政府直至大選。分析稱馬塔雷拉將公布於9月底至10月提前大選，德拉吉上周四（14日）在「五星運動」杯葛其提出的經濟紓困動議後已提請辭，但當時遭馬塔雷拉拒絕，要求他向國會報告。

意大利參議院周三對德拉吉政府作信任投票，德拉吉雖獲多數參議員支持，但執政聯盟中的中間偏右意大利力量黨（FI）、右翼「聯盟黨」（League）以及民粹政黨「五星運動」（M5S）3黨均杯葛投票，意味上台近一年半的執政聯盟難以為繼，面臨解散，促使德拉吉決意辭職。

74歲的德拉吉曾任意大利央行和於2011至2019年歐洲央行行長，在後者任內靠寬鬆政策拯救陷入歐洲主權債務危機的歐元區國家，解決歐元危機，能力受到肯定。法新社稱最近民調顯示大部分意大利民眾不希望德拉吉辭職。民調亦指以目前支持度極右政黨「意大利兄弟」（FdI）將能輕鬆贏得大選，但仍需籌組執政聯盟。分析認為新的聯合政府將相較德拉吉團結政府「為意國及歐盟遠帶來更多動盪」。

（安莎社/法新社/路透社/衛報）