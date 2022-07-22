英保守黨魁戰兩強經濟過招

卓慧思：政府20年來「中止」增長

民調顯示獲較多黨員支持的卓慧思（Liz Truss），在《每日郵報》文章指出，「下次大選的核心議題將是經濟」，「我們的稅收政策走錯了方向，國民的稅務負擔是70年來最重」。她說：「主戰場將是我們選擇增長和減稅，還是繼續一切如常和加稅」。她承諾若上台會取消近期調高的國家保險供款率，以及中止徵收能源環保稅。她昨日接受英國廣播公司（BBC）電台訪問時，也稱過去20年保守黨或工黨政府的經濟政策都沒有促進增長，反而是「中止」增長。

卓慧思曾被辛偉誠團隊點出「死穴」：曾是自民黨員和支持英國留歐。她能否勝任要職亦受質疑，約翰遜前首席顧問兼辛偉誠支持者甘明斯（Dominic Cummings）曾指卓慧斯是「人肉手榴彈」，「會摧毁碰過的一切」。現已轉軚支持脫歐的卓慧思，在BBC訪問中承認2016年脫歐公投時支持留歐「錯了」。至於被指衣著模仿前首相、「鐵娘子」戴卓爾夫人，她說：「我就是我，沒試圖模仿任何人。」

辛偉誠：疫下需政府空前干預

辛偉誠（Rishi Sunak）在《每日電訊報》撰文，不諱言自己是戴卓爾主義支持者，亦會以此身分競選和管治。他為加稅政策辯護，稱因為新冠疫情，因此「需要前所未有的政府干預來應對公共衛生緊急情况」。曾在競選辯論批評卓慧思主張減稅是「社會主義者」和宣揚「空想經濟學」的辛偉誠，承認減稅和減少官僚主義、鼓勵私營企業投資創新，是達至經濟增長的最佳途徑，但他表示只會在通脹回落後才減稅。《衛報》報道，他主張最少在明年秋天前不會寬減個人稅項，以免刺激通脹。

看守首相約翰遜周三在國會出席最後一場首相答問會時，暗示支持卓慧思。他勸繼任者盡力減稅、鬆綁管制，讓英國成為最棒的投資和居住地點。他也呼籲繼任者與美國保持密切關係、力挺烏克蘭、捍衛世界各地的自由民主。

（BBC/衛報/金融時報/法新社）