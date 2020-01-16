CIA局長：乏普京重病證據

伯恩斯出席科羅拉多舉行的安全論壇時說，關於普京健康的傳言甚囂塵上，但沒證據顯示他患重病，並笑說他看來「太健康」，但稱這並非正式的情報評估。曾任駐莫斯科大使的伯恩斯又稱，過去20多年來，他一直在觀察並與普京打交道，認為對方「深信控制、恐嚇與報復」，且這些特質在過去10年因他的幕僚圈縮小而更形鞏固。伯恩斯說：「他堅信作為俄羅斯領袖的使命是恢復俄羅斯大國地位，認為要做到這目標，關鍵是在俄羅斯周邊重建勢力範圍，若未能控制烏克蘭，他就無法做到這點。」

伯恩斯指出，普京入侵烏克蘭的計劃充滿了極大錯誤的假設及幻想，尤其低估烏克蘭人抵抗的意志。他說，華府估計烏戰爆發以來，俄羅斯有1.5萬人死亡及4.5萬人傷，是頗嚴重的損失折將。

此外，俄羅斯輸送天然氣往歐洲的主要管道「北溪1號」（Nord Stream 1）完成了10天的年度常規維修，昨恢復供氣，但供應量僅為40%。德國一直擔心，俄藉維修不再重啟管道，以「斷氣」報復西方制裁，在維修前的幾周，俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）已將供應量減至原來的40%。

（BBC/衛報）