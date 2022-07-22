美「海馬斯」火箭炮援烏反撲 俄稱擴戰線

俄：不再限於烏東 放眼南部

拉夫羅夫（Sergey Lavrov）周三接受俄新社訪問，不點名提及美向烏供應「海馬斯」火箭炮系統，表示俄國不會容許澤連斯基治下的烏克蘭，擁有可直接威脅俄國領土的武器。他指若西方持續向基輔提供較遠程武器，威脅俄國領土以及盧甘斯克與頓涅茨克地區兩個自稱獨立的共和國，俄軍或需將從現時前線進一步推進，以保障本國安全。拉夫羅夫又形容「現時地理情勢已不同」，他指俄軍目標「不再限於」烏東，現放眼烏克蘭南部赫爾松州、扎波羅熱州，以及「數個其他區域」，稱俄軍整個戰爭策略「一向合乎邏輯且一貫」。俄軍目前控制烏南兩州部分地區，但未完全攻佔當地。

烏：證明俄否定外交 集中戰爭

烏克蘭外長庫列巴回應說：「俄羅斯外長承認期望侵佔更多烏克蘭土地，證明俄國否定外交，集中戰爭與恐怖。」他指摘「俄羅斯人謀求鮮血，而非和談」。歐盟委員會主席馮德萊恩周三警告，俄羅斯總統普京試圖將戰爭拖延至今年冬季。

《紐約時報》周二引述俄羅斯智庫「外交與國防政策委員會」會長卡拉加諾夫（Sergey Karaganov）表示，俄國精英對戰爭「勝利」的定義時刻變動，但最少要求「解放」頓巴斯，再來攻佔烏東和烏南，然後目標餘下基輔政權所控制的土地保持中立及非軍事化。

「海馬斯」高機動性火箭炮系統常規射程可達約300公里，是西方目前援烏的最遠程炮火武器之一。烏軍周二向俄軍控制、連接赫爾松州與克里米亞的安托涅夫斯基（Antonivsky）橋發動導彈攻擊。翌日親俄武裝稱烏軍以「海馬斯」系統發射12發火箭炮，11發擊中該橋，但強調未有造成人命傷亡。《基輔郵報》稱，安托涅夫斯基橋長約1.6公里，對俄羅斯運送兵員與物資有重大戰略價值，損毁後另一條最鄰近的同類運輸橋在90公里外。

將加碼4套 美：無法因而扭劣勢

美國防長奧斯汀周三宣布將向烏克蘭提供多4套「海馬斯」系統，令美方援烏的該系統共增至16套。另亦有其他西方國家向烏提供小量「海馬斯」。但奧斯汀強調單靠「海馬斯」無法為烏軍扭轉劣勢，仍需付出大量其他努力。美國空軍參謀長布朗（Charles Q. Brown Jr.）周三透露，美國與盟友計劃向烏克蘭提供美製或歐製新型戰鬥機，並會為此訓練烏軍機師。

（路透社/BBC/紐約時報/基輔郵報）