全球暖化酷暑頻 歐民居裝冷氣趨多

法房東出租午後花園泳池供避暑

周二部分地方錄得逾40℃的英國，有民眾仍選擇撥扇、用濕毛巾或冰塊等相對原始的方式消暑。歐洲媒體教導民眾各種「佛系避暑」方法，包括待在家、關閉窗戶隔板、吃冰、朝身體噴水霧、放一包冰塊在枕邊等。近年來法國有愈來愈多房東透過網上平台，出租午後的花園泳池供人避暑。

在歐洲，辦公室有冷氣設備很常見，但極少民居會安裝冷氣。《華盛頓郵報》周三引述冷氣業者的統計，德國僅3%家庭有冷氣機，法國家庭有冷氣機比率不足5%；英國政府亦估計只有不足5%的英格蘭家庭有裝冷氣。

原因之一是歐洲因地理關係夏天甚少出現持續高溫，即使酷熱亦因較不潮濕而沒那麼難受。在以潮濕知名的英國，夏天一般只有寥寥可數的日子高於30℃，房屋大多以保溫為主。

在法國，加裝冷氣需申請許可，且許多公寓屬受保護古蹟，大幅降低安裝冷氣機的可能。高昂的費用及對環境的傷害，也是大部分法國人對冷氣猶豫再三的原因。法國政府的政策傾向推動建造隔熱效果更好的住房，並持續推動城市綠化，盼使熱島效應「退燒」。

不過全球暖化逐漸改變情况。在今次熱浪之前，歐洲國家的冷氣機已明顯增多，國際能源署（IEA）2018年報告指出，意大利、西班牙、希臘和法國南部的冷氣擁有量在過去10年已急升，估計歐洲的冷氣機數量會從2019年的1.1億部大增至2050年的2.75億部。

（華盛頓郵報/法新社/中央社）