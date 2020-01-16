熱浪影響1/3國民 美撥180億應對氣候 拜登未應黨友呼籲宣布「氣候緊急狀態」

30億資助各州避暑中心裝冷氣

拜登前日在麻省薩默塞特（Somerset）一間將改作風力發電設備零件廠的舊燃煤發電廠演說，形容氣候變化是威脅美國以至全球存亡。他宣布撥款23億美元應對，款項來自現有的聯邦緊急事故管理總署（FEMA）預算，並會優先用於弱勢社區，例如3.85億美元（約30億港元）協助各州份資助民眾居所和社區避暑中心裝設冷氣設備。撥款亦會用於興建能夠抵受氣候變化帶來的酷熱、風暴、火災及洪水的建築物及相關項目。政府又計劃對墨西哥灣的離岸風能和能源開發提供額外支援，並推行新工作環境標準，以在極端天氣下保護員工。

拜登的環保政策近期接連受挫，先是上月最高法院裁決限制國家環境保護局（EPA）監管發電廠減排的權力，上周民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）又以憂慮通脹為由，不支持針對氣候變化的立法。其他民主黨人及環保組織於是施壓拜登頒布「氣候緊急狀態」，讓拜登下令暫停石油鑽探，及動用國防生產法，提高生產各種可再生能源及系統。有示威者周三到拜登演說的廠房外示威，要求他頒布「氣候緊急狀態」。

不過，拜登始終沒有正式宣布美國進入氣候緊急狀態，只說會把極端氣候狀况視為「緊急狀況」。他指國會沒採取應有行動，計劃未來數星期公布更多行政措施。

兩州46℃新高 俄克拉何馬城山火頻

美國目前有最少28個州發出超高溫警告（excessive heat warnings）和高溫預警（heat advisories），涵蓋中部及東北部約1.05億民眾。俄克拉何馬州的俄克拉何馬城及塔爾薩（Tulsa），以得州達拉斯未來數日可能升至43.3℃。俄克拉何馬城消防局的消防隊長道格拉斯（Scott Douglas）稱本月已收到約300宗山火報告，亦接到逾100個跟高溫有關的求助電話，主要涉及脫水。

奧斯汀氣象局的氣象學家懷特（Keith White）周三表示，得州中南部正面對今夏第3波熱浪，發生多宗火災。他指連日乾旱天氣，加上去年特別潮濕的春天令植物大幅生長，但植被枯乾後為火災提供額外燃料。

（路透社/BBC/華盛頓郵報/紐約時報）