印度大力經援 助扭反印情緒

增強戰略影響力

自從拉賈帕克薩家族2005年開始掌控斯里蘭卡朝政後，該國開始嘗試脫離印度的影響圈並加強與中國合作發展，國內的反印度情緒也愈來愈高。不過在今次斯國面臨危難之際，印度成為該國最大助力，過去數月來運送了多批其急切需要的燃料、食品與肥料給斯里蘭卡。鄰近斯里蘭卡的印度南部泰米爾納德邦（Tamil Nadu），政府亦額外向斯國提供了食物和藥品。英國廣播公司（BBC）引述專家表示，慷慨援助正扭轉斯里蘭卡民眾對印度的觀感，連部分多數主張民族主義的僧伽羅人以及社運人士等，亦紛紛感謝印方援助。

不過，BBC的報道同時引述專家稱，印度的援助目標可能是要增強對斯里蘭卡的戰略影響力。兩國今年1月就協議共同營運斯國東北部亭可馬里（Trincomalee）港的61個大型油庫。印度被指過去30年一直試圖染指斯里蘭卡英殖時期的石油設施，用以存放自身戰略石油儲備。印度阿達尼（Adani）集團去年9月亦協議獲得科倫坡港口貨櫃終端站的建設和經營權。

（BBC）