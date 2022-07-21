斯里蘭卡選出總統 示威未息 「狐狸」維克勒馬辛哈曾救經濟 未洗貪腐污點

斯里蘭卡總統由225名國會議員投票選出，共有3名候選人。署理總統兼前總理維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）獲最大「人民陣線黨」（SLPP）提名出選，SLPP由前總統戈塔巴雅的拉賈帕克薩家族所主導，目前在國會佔最多席位，領袖馬欣達（戈塔巴雅的兄長，曾先後任總統及總理）促請該黨國會議員投票支持維克勒馬辛哈，結果維克勒馬辛哈以134票大比數當選，其主要競爭對手、同來自SLPP的前教育部長阿拉哈佩魯馬獲82票，左翼「人民解放陣線」（JVP）領袖迪薩納亞克僅獲3票。維克勒馬辛哈將完成上周逃往新加坡後辭職的戈塔巴雅餘下任期，任期至2024年11月。

下令驅散示威 強硬派議員支持

法新社引述專家表示，維克勒馬辛哈此前下令驅散佔領政府設施的示威者，令其成為執政派國會議員眼中象徵「法律與秩序」的候選人。他任總理和署理總統期間恢復部分燃氣等供應，亦已重新獲得城市中產階級支持。不過，反政府示威者不滿他是戈塔巴雅的盟友，要求必須一同下台。

選舉結果揭盅後，科倫坡總統辦公室外有約百名示威者叫反對口號，但僅維持數分鐘便離開，部分人呼籲繼續抗爭。示威領袖佩里斯稱「不需要和不接受另一名腐敗領袖」。

從政近50年 6次任總統

維克勒馬辛哈1977年加入斯里蘭卡政壇，1993年首度出任總理，其後共6次擔任該職位，最近是前總理馬欣達5月下台後接任，並在上周戈塔巴雅逃往新加坡後辭職後任署理總統。維克勒馬辛哈從政近半世紀飽經風浪，遭遇挫折後往往能捲土重來，包括此前曾兩度競選總統，都在統一國民黨（UNP）內初選中出局，被傳媒封號「狐狸」（fox）。維克勒馬辛哈亦被批評曾捲入國家中央銀行內部交易貪污醜聞，縱然他堅稱自己清白。

維克勒馬辛哈亦被認為是2001年帶領斯里蘭卡走出經濟衰退的功臣，被認為有能力再次令該國走出目前經濟危機。斯里蘭卡正陷建國70多年來最嚴重經濟危機，3月起引發民眾示威，抗議民生困頓、拉賈帕克薩家族管治不當；政府於7月5日宣布國家破產。《日經亞洲》周三引述國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃表示，希望與斯里蘭卡「盡快」完成援助方案談判。

（法新社/路透社/衛報/BBC/金融時報）