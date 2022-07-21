歐盟倡減天然氣用量 防遭俄「斷氣」

歐盟委員會建議成員國下月起至明年3月，以各成員國2016至2021年同期天然氣平均使用量為基準，將天然氣使用量減少15%。建議亦訂明，當歐盟宣布有重大天然氣短缺風險時，可將削減用量目標由自願變成強制。

馮德萊恩：俄正敲詐我們

歐盟委員會主席馮德萊恩指俄「正在敲詐我們，以能源作武器」，因此「無論俄羅斯是局部或是完全斷供天然氣，歐洲都要作好準備」。

一名歐盟官員表示：「我們相信全面中斷是有可能的，尤其是如果我們坐以待斃。如果我們猶豫不決，代價就愈大，亦意味我們任由俄羅斯擺佈。」計劃須獲所有成員國支持，周五將開會討論，以便在下周二（26日）的緊急會議中通過。

為免俄羅斯進一步限制天然氣供應，以報復歐盟支持烏克蘭對抗俄軍入侵，歐盟正趕緊在入冬前儲存天然氣。不過，俄羅斯向歐盟出口天然氣的主要管線「北溪1號」（Nord Stream 1）完成維修後，雖然今日（21日）恢復供應，但路透社周二引述消息人士指供應量將會低於正常水平。俄羅斯總統普京周二亦警告，「北溪1號」天然氣供應量或進一步減少。

（路透社）

（俄軍侵烏）