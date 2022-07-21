辛偉誠卓慧思出線 決戰英保守黨魁

在之前4輪投票一直領先的辛偉誠，在昨日第5輪投票得137票，一直排第三位的卓慧思昨得113票，後來居上將之前一直排第二的莫佩琳（昨得105票）淘汰出局。換言之，下一名英國首相將不是白人男性，而可能歷來首次由亞裔擔任，或者出現第三名女首相。

被視為大熱門的辛偉誠現年42歲，父母都是印度裔移民。他畢業於牛津大學，曾在國際知名投資銀行高盛工作，35歲時當選國會議員，隨後不到5年時間就擔任財政大臣。不過，辛偉誠與約翰遜一同捲入「派對門」醜聞，在疫情期間違反規定，今年4月被警方罰款，招致輿論批評。辛偉誠的印裔富豪妻子墨菲（Akshata Murthy）曾被指避稅，加上他任財相時英國通脹率飈升，皆影響黨內基層對他觀感。

卓慧思現年46歲，去年9月起出任外相。2016年至2017年出任司法大臣兼大法官，是一千多年來英國首任女性大法官。她支持英國脫歐，約翰遜擔任首相後，她曾任國際貿易大臣，並在2021年代表英方與歐盟談判。她被認為可延續約翰遜路線。

民調：黨員撐卓慧思多於辛偉誠

黨魁選舉前5輪投票僅接受黨內的國會議員投票，但決出最後兩強後，將由全國大約20萬名保守黨員二擇其一。未來數周辛偉誠與卓慧思將巡迴英國各地發表政見拉票。黨員投票方式包括網上和紙本郵寄。投票將於倫敦時間9月2日下午5時截止。勝者將入主唐寧街10號。除非當選人宣布提前大選，否則會任首相直至下次大選（2024年12月）。

在第四輪投票時如果辛偉誠得到120票，就可直接晉身「決賽」，惟最後僅得118票，亦比之前一輪投票僅多3票，新票數斬獲有限。英國民意調查機構YouGov周二公布的民調顯示，辛偉誠在普通黨員間的支持度持續落後其他候選人，不排除他無法「笑到最後」。

YouGov的民調訪問725名黨員，若在辛偉誠和卓慧思之間選擇，辛偉誠、卓慧思將分別獲35%和54%黨員支持，辛偉誠落後卓慧思19個百分點。

（英國天空新聞/路透社/法新社/衛報）