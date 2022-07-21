西歐暖化敲警鐘 英40℃酷暑提早30年

科學家警告熱浪更頻繁

英國在1976年7月亦曾出現歷時15天的熱浪天氣，但當時最高溫是35.9℃。氣候學者吉爾伯特（Ella Gilbert）周二在《衛報》撰文，指氣候崩潰加劇極端炎熱天氣的強度、持續時間及發生頻率，而英國在這方面「走得更前」——科學家曾預測英國到2050年代才出現40℃，而不是2020年代。他續指如果不對抗暖化，現在發生像1976年那種30℃以上的熱浪的機會將增加30倍。而英國氣象局分析指到本世紀末，像這樣40℃ 熱浪可能每約15年發生1次。

英國氣象局首席科學家貝爾徹（Stephen Belcher）亦表示在不受干擾下，要超過40℃是幾乎不可能，但因溫室氣體推動氣候變化，令極端氣溫變成現實。他指出，如果有大量溫室氣體持續排放，「我們可能每3年就會看到一次這種溫度。」

（衛報/路透社/BBC）