西歐暖化敲警鐘 英40℃酷暑提早30年

【明報專訊】歐洲多國受熱浪侵襲，氣溫高企，世界氣象組織（WMO）周二跟世衛就侵襲西歐的熱浪舉行聯合記者會，應用氣候處處長斯特凡斯基（Robert Stefanski）表示，他們預計熱浪在法國、英國甚至瑞士當日已見頂，但數據模型顯示整波熱浪要到下周中期才會結束。WMO警告，像這次肆虐西歐的熱浪將來會更頻繁出現，趨勢或持續到2060年代。有專家對於英國錄得40℃高溫感震驚，而數據顯示原本預期在2050年代才會出現如此高溫，但如今提早了30年出現。WMO指當前熱浪應成為那些排放大量二氧化碳的國家的警鐘。
科學家警告熱浪更頻繁
英國在1976年7月亦曾出現歷時15天的熱浪天氣，但當時最高溫是35.9℃。氣候學者吉爾伯特（Ella Gilbert）周二在《衛報》撰文，指氣候崩潰加劇極端炎熱天氣的強度、持續時間及發生頻率，而英國在這方面「走得更前」——科學家曾預測英國到2050年代才出現40℃，而不是2020年代。他續指如果不對抗暖化，現在發生像1976年那種30℃以上的熱浪的機會將增加30倍。而英國氣象局分析指到本世紀末，像這樣40℃ 熱浪可能每約15年發生1次。
英國氣象局首席科學家貝爾徹（Stephen Belcher）亦表示在不受干擾下，要超過40℃是幾乎不可能，但因溫室氣體推動氣候變化，令極端氣溫變成現實。他指出，如果有大量溫室氣體持續排放，「我們可能每3年就會看到一次這種溫度。」