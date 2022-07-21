空前熱浪生亂 英認基建落後難應對 運輸大臣：維多利亞時期建造 不合時宜

周三廣泛降溫 大曼徹斯特22℃有雨

英國在周二及之前數天錄得破紀錄高溫，令部分列車路軌過熱彎曲、架空電纜故障，有部分鐵路服務需要暫停。英國鐵路網公司（Network Rail）周二在Twitter貼文：「我們昨日紀錄路軌最高的溫度有62℃，在薩福克！路軌的溫度可以較空氣溫度高約20℃，導致前者膨脹、彎曲和斷裂。」鋼製路軌遇熱都會容易膨脹和彎曲，鐵路網公司指全球各地的鐵路都設計在45℃以下環境運作；英國路軌當年的「預應力」（pre-stressed）設計為可抵受夏天27℃環境，不及其他天氣較熱國家設定的高。

炎熱天氣亦令部分地方馬路瀝青軟化。《鏡報》周二報道大曼徹斯特城市斯托克波特 （Stockport）有道路因高溫令瀝青路面融化成黑色黏液，林肯郡亦有馬路因路面溫度升至54℃而「融化」。英國的高速公路與戰略道路主要利用改良瀝青鋪設，能適應超過60℃，但其餘大多數道路所用的一般瀝青，在50℃就會開始軟化。

夏博思：更新鐵路基建 需時數十年

運輸大臣夏博思（Grant Shapps）周二接受英國廣播公司（BBC）節目訪問時承認，英國不少基建都在維多利亞時期建造，不能承受目前的極端天氣，改建需時。他在天空新聞訪問稱，需時數十年才能更新全部鐵路基建，提升至可承受極端天氣的能力。但令人憂慮的是，在全球暖化加劇下，英國將更常出現熱浪，殺傷力亦會更大。

倫敦消防局周二因當地多宗火災，宣布進入重大事件狀態。BBC指消防出動逾400人撲滅最少9宗火災，傷亡人數及受損房屋數量未明。消防局呼籲民眾避免在公園或住宅燒烤或燃起篝火。除了倫敦，萊斯特郡、東、北及南約克郡、林肯郡、赫特福德郡、薩福克郡和諾福克郡的消防和緊急服務部門，亦宣布當地進入重大事件狀態。

環團抗議部分傳媒淡化氣候危機

酷熱天氣成為英國傳媒頭條新聞，但部分傳媒被批評淡化氣候危機。環保組織「反抗滅絕」（XR）成員周二到傳媒大亨梅鐸在倫敦的英國新聞集團大樓外抗議，示威者打破大樓窗戶，又噴上「40度=死亡」、「實話實說」的句子。組織成員批評該集團旗下《太陽報》選擇在頭版刊登穿比堅尼泳裝女性、海灘游客和快樂地吃雪糕的兒童照片，而不是警告讀者在氣候危機加劇下，有關熱浪帶來的風險。他們亦批評另一機構的《每日快報》周一頭版寫着「這不是世界末日！ 保持冷靜並繼續生活」的字句。

歐洲多國受到熱浪侵襲，令各國應對氣候變化的手法更受關注，有專家批評政府「裝睡」。倫敦帝國學院的氣候變化與環境研究所所長霍斯金斯（Brian Hoskins）指氣候模型數據似乎低估目前看到的極端天氣變化：「歐洲國家政府若還在氣候變化問題上睡着的話，我不確定需要什麼才能弄醒他們。或許這（現時天氣）會成功。」

（BBC/倫敦旗幟晚報/鏡報/獨立報）