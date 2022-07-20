六大訴求一達標 示威者拒罷休

「不要另一個拉賈帕克薩」

示威者提出的「7月5日行動綱領」有六大主要訴求，包括：1）戈塔巴雅立即辭職；2）總理（現為署理總統）維克勒馬辛哈及其政府立即辭職；3）成立一個最長期限為一年的臨時政府；4）透過公投建立支持人民主權的新憲法，並在一年內完成；5）新憲法起草前，應削減總統的行政權力及加強民主制度；6）臨時政府的基本目標應執行上述建議。

示威領袖之一的佩里斯（Jeewantha Peiris）表示，他們現時決心要阻止拉賈帕克薩家族成員戈塔巴雅的盟友維克勒馬辛哈成為總統，「他是拉賈帕克薩家族的另一副臉孔。拉賈帕克薩家族製造的經濟危機，令斯里蘭卡承受很多痛苦，我們不需要另一個拉賈帕克薩來毁掉我們」。他指出，無論誰當下任總統，都必須在國會之外成立人民委員會。另一示威領袖古納蒂拉克（Melani Gunathilake）稱，斯里蘭卡需要一位60歲以下的新領導人，且不能涉及貪腐或其他不當行為，「我很高興戈塔巴雅走了，但只要維克勒馬辛哈還在掌權，我們就不能享受或慶祝勝利」。

（半島電視台）