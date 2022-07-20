斯里蘭卡總統大熱撇前朝關係 諉過戈塔巴雅掩飾國家破產 稱明年經濟能穩

國會上周六啟動選舉新總統程序，昨由各政黨議員提名候選人，在提名前，最大反對黨領袖普雷馬達薩（Sajith Premadasa）突然退選，轉為支持戈塔巴雅所屬的國會最大黨斯里蘭卡人民陣線黨（SLPP）異見議員、前教育部長阿拉哈佩魯馬（Dullas Alahapperuma）。法新社引述政界消息稱，普雷馬達薩與63歲的阿拉哈佩魯馬達成協議，若當選兩人分任總統總理，並組建聯合政府應對經濟危機。73歲的維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）則獲SLPP領導層支持，53歲的左翼人民解放陣線領袖迪薩納亞克（Anura Dissanayake）亦順利入閘，但該黨在國會只有3席，陪跑味濃。法新社引述SLPP消息稱，目前領導SLPP的戈塔巴雅兄長兼前總統馬欣達（Mahinda Rajapaksa），正在尋求SLPP議員支持維克勒馬辛哈當選下任總統。

前總統盟友 當選恐更動盪

斯里蘭卡經濟崩潰引發大示威，戈塔巴雅上周逃亡出國後請辭，總理維克勒馬辛哈擔任署理總統，謀求平息社會動亂並解決危機，但六度任總理的維克勒馬辛哈是戈塔巴雅的盟友，示威者要求兩人一同下台，因此若維克勒馬辛哈當選總統，恐進一步掀起動盪。

維克勒馬辛哈周一接受CNN訪問時，斥責前朝政府沒有說出國家陷入嚴重經濟危機的真相，並表示體恤民情，「我想告訴人們我知道他們所受的苦。我們必須自力更生，我們不需要等5年或10年，到明年底讓我們開始邁向穩定，2024年會有運作良好的經濟，並開始增長」。

稱與IMF談判接近完成

維克勒馬辛哈辦公室周一表示，政府與IMF談判接近完成，和其他國家的援助商討也有進展。

示威者早前闖入總統官邸，令戈塔巴雅落荒而逃，維克勒馬辛哈的私人寓所其後也被縱火，包括有幾百年歷史古籍在內共損失4000多本書，還有一座有125年歷史的鋼琴付之一炬。儘管如此，維克勒馬辛哈仍表明希望競選總統，強調自己與前朝不同，「我不一樣，人們都知道的，我來這裏是為了處理經濟問題」。

維克勒馬辛哈已宣布全國從周一起進入緊急狀態，避免在國會今投票選出新總統前再出現任何動亂。他說，他不會讓示威者阻撓國會投票，也不允許有更多建築物被衝擊，「這個國家必須要有法律和秩序」。新總統將完成戈塔巴雅餘下任期至2024年11月。

（CNN/法新社/路透社）