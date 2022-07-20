引「不可抗力」條款 俄氣稱難保證對歐供應

歐盟預算及行政事務專員哈恩（Johannes Hahn）向《華爾街日報》稱，歐盟正按北溪管道不會如期恢復供氣的假設下作準備。北溪1號線昨日錄得少量對歐供氣，是7月11日年度維修開始以來首次。

時值俄方供歐天然氣主要路線之一的「北溪1號」線正作為期10天的年度維修，原定周四結束，但外界擔心維修後不會復供。路透社引述匿名交易商信息報道，不可抗力條款正是涉及北溪1號線的天然氣供應。

北溪1號線維修後復供惹關注

荷蘭銀行高級能源經濟師范克里夫（Hans van Cleef）表示，這聽起來就是北溪1號線維修完工後不會恢復供氣的第一個暗示，這或意味俄國與歐洲/德國間緊張局勢升級的下一步」。

俄氣未有回應路透社查詢，有份收到信函的德國最大俄羅斯天然氣進口商Uniper則表示，不會復供的說法「完全沒有根據」。

俄羅斯通過主要路線的供氣減少情况已持續數個月，除了北溪1號線，還有經烏克蘭和白俄羅斯的路線。其中在6月14日，俄氣將北溪1號線管道供應量減至原來的40%，理由是西門子能源股份公司製造的渦輪機送往加拿大維修後重新交付有延誤，最少需要額外5至7日。但德國經濟部表示，涉事渦輪機原定9月才投入應用，暗示無關俄方供氣減少。

（路透社）

（俄軍侵烏）