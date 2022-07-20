聯國秘書長促抉擇抗暖化：要麼集體行動要麼集體自殺

古特雷斯（António Guterres）在視像演說中向出席PCD的40國代表說：「地球上半數人類正處於有洪水、乾旱、極端風暴和山林大火威脅的危險地帶，沒有國家能夠置身事外。然而，我們仍在持續陷入對石化燃料的依賴。」

半數地球人受災 沒國家可倖免

他續說：「最困擾我的是，國際社會面臨這場影響全球的危機，卻未能以多邊社會方式合作應對。各國繼續推諉塞責，而不是為我們共同未來承擔責任……我們正在面臨抉擇：要麼集體行動，要麼集體自殺。選擇權掌握在我們手中。」

古特雷斯提出以多管齊下方式應對氣候變化，包括以零碳排放的能源取代煤炭、着眼於以安全方式提高對氣候變化的適應力、由發達國家協助發展中國家取得資金應付氣候變化等。他說：「非洲、南亞和中、南美洲的人死於極端天氣事件的風險是正常的15倍。這種嚴重不公平狀况不能持續下去。」

PCD由德國發起，首次會議2010年在波恩附近的彼得斯貝格舉行，每年聯合國氣候變化大會的主辦國，將有機會與德國共同主辦當年的PCD，PCD如同聯合國氣候變化大會的「預備會議」。今年PCD由德國和埃及聯合主持，聚焦氣候適應、氣候融資等問題，為11月在埃及海濱城市沙姆沙伊赫（Sharm el-Sheikh）舉行的今屆聯合國氣候變化大會（COP27）確定方向。

今年PCD正值近日歐洲和北美洲山火肆虐，加上近月全球多處出現破紀綠的極端酷熱天氣，例如印度等南亞地區受熱浪侵襲，而非洲部分地區出現旱災，兩極3月同時出現前所未見的熱浪。專家歸咎人類對氣候造成的破壞，導致極端天氣發生頻率和強度增加。

戰下能源危機 籲勿棄減排承諾

PCD會上德國和埃及領袖呼籲工業國不要被俄軍侵烏影響應對氣候變化的努力。德國外長貝爾博克表示，各國領袖正為COP27邁向成功而努力，但「全球情况令這項工作變得不易為」。她歸咎俄軍烏加劇全球能源和糧成危機，導致數百萬人陷入貧窮與飢餓。埃及外長舒凱里亦指出，不應以目前情况作藉口，背棄之前承諾，尤其是有關支持發展中國家的承諾。

德國總理朔爾茨警告，不要因為俄羅斯侵略而導致全球化石燃料復興。儘管德國政府決定重啓燃煤發電廠以應對俄羅斯化石燃料供應減少，但朔爾茨承諾這只是在有限時間內實行的臨時應急措施，不會以犧牲德國的氣候目標為代價，強調俄軍侵烏只會加強德國在2045年或以前達至氣候中和的決心。

（衛報/CNBC/法新社）