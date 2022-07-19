伊朗稱具製核彈能力 未決定生產否

可防以色列襲核設施

哈拉齊（Kamal Kharrazi）接受卡塔爾半島電視台（Al Jazeera）訪問時說：「幾天內，我們就能把鈾濃縮到60%，可以輕鬆製造90%的濃縮鈾……伊朗擁有製造核彈的技術工具，但還沒有決定要製造。」曾任伊朗外長的哈拉齊還表示，德黑蘭當局已做了廣泛演習，「萬一敏感的（伊朗）設施遇襲」，就能深入以色列內部反擊。他未有說明演習詳情。

美國總統拜登上周訪問中東期間與以國簽署安全協議，承諾華府「永不容許伊朗取得核武」，並暗示不排除採取軍事行動的可能。

與此同時，世界大國與伊朗恢復2015年核子協議的談判仍陷入僵局。根據2015年核協議，西方以解除制裁換取伊朗對核計劃設限及不得發展核武的保證，但2018年時任美國總統特朗普單方面退出協議，並重新對伊朗實施嚴厲制裁，促使伊朗放棄協議內多項承諾。伊朗為恢復核協議，與除了美國之外的國家直接談判並和美國間接談判，但3月以來談判陷入僵局。

（路透社/法新社/中央社）