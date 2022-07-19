英空前熱浪 正副首相應對捱轟 約翰遜照度假 藍韜文叫民眾「享受陽光」

首發極端高溫紅色警告

英國氣象局預測周一和周二異常酷熱，對英格蘭大部分地區，包括倫敦、約克、曼徹斯特，發出了紅色極端高溫警告。威爾斯戈格登（Gogerddan）昨錄得35.3℃有紀錄以來最高溫，打破了1990年舊紀錄。主管職場健康和安全等事宜的英國衛生安全局，也把英格蘭的健康警告級別由第三級升至第四級，意味不僅高危群組，健康人士都可能由於高溫而有疾病及死亡危險，即政府會以「國家緊急狀態」的標準應對。氣象局局長恩德斯比（Penny Endersby）呼籲民眾留在室內，警告今波的酷熱天氣前所未見。2020年英國三波熱浪估計造成2556人死亡，為2004年以來最多。

不過副首相藍韜文周日在電視新聞節目說：「我們應該享受陽光，我們實際上具備足夠的抵禦力。」他表示，只要依據「常識」補充水分、搽太陽油、避免在最熱時段接觸陽光等便可以。藍韜文這番言論被斥「不負責任」。英國醫療輔助人員學會行政總裁尼科爾斯（Tracy Nicholls）說：「這不是什麼晴朗美好的一天……這是可奪人命的嚴重高溫。」首相約翰遜亦被批評上周六前往別墅度假而沒有出席應對熱浪的內閣緊急會議，周日又主持歡送派對。

工會籲政府訂職場最高溫度

酷熱天氣隨時引發基建問題和交通大亂，造成停電、停水或影響流動通訊服務等。英國鐵路網公司將部分路軌塗成白色，以防金屬在高溫下彎曲變形，地鐵等列車也減速，局部列車服務取消。救護車和緊急熱線接聽人手相應增加，部分學校提早放學或停課。

隨着酷熱天氣愈趨常見，英國工會GMB、TUC呼籲政府制定25℃為職場最高溫度，讓僱員在熱浪侵襲下，有更彈性的工作和外勤安排，容許職員穿著較涼快服飾及有更多的休息時間等。

炎熱乾燥天氣亦導致西班牙、法國、克羅地亞、希臘等國出現山火，消防員疲於奔命。美國氣象網站AccuWeather高級氣象學家羅伊斯稱，歐洲這股熱浪可能持續至8月初。

（BBC/法新社/衛報/Axios）