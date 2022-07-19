貝理雅：中國勢成超級大國 西方主導告終

貝理雅在迪奇利基金會（Ditchley Foundation）的年度演講中，發表題為「烏克蘭之後，西方領導層現在有何教訓？」演說。他指出，世界正處於歷史轉折點，堪比二次大戰結束或蘇聯解體，但這次西方顯然並不佔優，「我們正走向西方政治和經濟主導地位的終結。世界將最少是兩極的，更可能是多極的。本世紀最大的地緣政治變化將來自中國，而非俄羅斯」。他指出，俄烏戰爭清楚地顯示，西方不應認定中國「會按我們認為理性的方式行事」。

權力體制管治方式衝擊西方

中國已成為全球第二大經濟體，其經濟規模預計10年內超過美國，並已在人工智能、再生醫學等科技領域處於領先地位。貝理雅說：「中國取得超級大國地位既自然且合理。」他說，中國將會在權力、體制、管治方式甚至生活模式上與西方競爭，西方必須夠強大來守衛自身體制和價值觀，「我們應增加國防開支，維持軍事優勢」。

對於中國、俄羅斯、土耳其和伊朗等向發展中國家投入資源和建立強大的防衛和政治聯繫，貝理雅說目前發展中國家已較10年前對中國有顧忌，西方強國不應忘記軟實力，應該與這些國家加強關係。

（路透社/衛報）