得州小學槍擊報告 轟警散漫制度失誤

乏清晰領導 危機意識不足

委員會的調查旨在確定為何警方花逾一小時才擊斃18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）。這份長達77頁的報告指出，「執法人員當時未能遵循他們對付濫殺槍手的訓練，且沒有把拯救無辜性命置於自身安全之上」。報告指出，事發時376名執法人員趕到學校，但缺乏清晰的領導和危機意識不足，「我們發現了制度失誤（systemic failures）和極差的決策」。報告稱，槍手闖入校園後共開了約142槍，其中約100槍是在執法人員到場前射出，警員最終花上73分鐘才制服槍手，時間之長完全不能接受。雖然報告承認大部分受害者在第一輪掃射中即時喪生，但仍有人在送院時才死亡，「若一些受害者毋須多等73分鐘救援，他們可能會活下來」。

另指校園保安存漏洞

控制現場的校區警察首長阿雷東多（Pete Arredondo）事後備受責難。調查報告指出，阿雷東多「沒有承擔其預先分配的指揮責任」，且因為沒有掌握所有必要的信息而犯下分析錯誤，但其他警官也沒有提出協助或代替他，「現場的執法人員整體態度散漫，現場一片混亂，沒有人明確監督或指揮行動」。

調查報告發現校園保安出現漏洞，包括5呎高的圍欄無法阻止槍手闖入，教職員亦沒遵守規定鎖上外圍和校內的門，讓槍手容易進入。領導該調查委員會的共和黨眾議員伯羅斯（Dustin Burrows）稱，調查目的是提供一個事實依據，讓議員未來可調整政策，使學校更加安全，而非深究個別警員的責任，但若有人失職，機構可向官員追究責任。事發當日擔任尤瓦爾迪市警局署理局長的帕爾加斯（Mariano Pargas）已被暫時停職。

（法新社/路透社/紐約時報）