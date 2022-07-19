俄軍重整烏東攻勢 南部同啟戰線

ISW指出，俄軍持續在塞維爾斯克、巴赫穆特和頓涅茨克市發動有限度的地面攻勢，同時向頓巴斯多地的民用和軍事基建開火，又加強在東北部哈爾科夫以北地區及烏克蘭南部的防衛行動。

俄擬優先攻擊西方援烏武器

俄羅斯國防部上周六發聲明稱，防長紹伊古已下令俄軍要視烏克蘭獲西方供應的遠程武器為優先攻擊目標，以加強避免俄方控制的烏東等地區被烏方的火箭炮和火炮轟炸「民用基建和民居」。在海馬斯系統等歐美供應武器投入戰場前，烏軍面對俄方炮擊陷入劣勢，但如今宣稱有力轟炸對方彈藥庫。《華爾街日報》指烏軍使用西方炮擊武器上保持謹慎，以免被俄方迅速反擊，但西方官員對這是否足夠讓烏克蘭逆轉戰况表示仍然未明。

烏方則指控俄軍攻擊南部兩個重要城市，第聶伯羅彼得羅夫斯克州長列茲尼琴科表示，州內第三大城市尼科波爾（Nikopol）上周六被通宵轟炸，逾60發炸彈射向民居和市內基建，數十座私人住宅建築物被破壞。烏南戰略重鎮尼古拉耶夫（Mykolaiv）市長森克維奇也表示，俄軍周日以導彈攻擊市內工業和基建設施，包括西布格河河口一座重要造船中心。

烏南3重要城市被炸

烏方盧甘斯克州長蓋達伊則指，在當地居民秘密協助保持防衛下，俄軍宣布全面控制的盧甘斯克州仍有部分地區在抵抗俄軍佔領。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）