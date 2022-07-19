部門通俄者眾 烏克蘭兩高官免職 總檢察長國家安全局長「孭鑊」

被澤連斯基免職的韋涅季克托娃（Iryna Venediktova）和巴卡諾夫（Ivan Bakanov），分別是烏克蘭總檢察院和國家安全局（SBU）之負責人。總統辦公室副主任斯梅爾諾夫其後補充稱，巴卡諾夫是在調查期間暫停職務，韋涅季克托娃則是被停職，而被問到二人未來會否重返崗位時則說：「我們活在守法國家，若調查顯示無罪，我當然可想像這個（可能性）。」

兩部門逾60人於佔區為俄工作

澤連斯基周日晚在社交平台表示，當局錄得651宗叛國和通敵案件，涉及烏克蘭執法部門和檢察部門，又表示逾60名SBU和檢察部門的僱員在被佔領地區為俄羅斯工作。他解釋，連串危害國家安全基礎的罪行，以及烏克蘭安全部隊僱員與俄羅斯情報部門被發現的聯繫，為相關部門的領導層帶來非常嚴重的問題。

SBU是烏克蘭主要的安全及情報機構，負責反間諜等情報工作，跟目前在抗俄戰爭中發揮主要作用的國防部情報總局（GUR）是不同部門。巴卡諾夫是澤連斯基的兒時好友，前者2019年8月成為SBU局長前，是澤連斯基所屬政黨領袖。《華爾街日報》引述分析，指韋涅季克托娃被解職令觀察家感驚訝，但巴卡諾夫被革職則不令人意外，因SBU多年來都捲入受俄滲透猜疑。政治新聞網站Politico上月引述接近澤連斯基的官員及一名建議他改革SBU的西方官員報道，澤連斯基已計劃將巴卡諾夫革職。

丟職安全局長為總統兒時好友

烏克蘭較早前亦宣布革除或拘捕部分情報官員，例如上周六（16日）以涉嫌與俄羅斯情報機構合作，拘捕前SBU駐克里米亞的主管庫利尼奇（Oleg Kulinich）；4月革除SBU負責內部安全的主管瑙莫夫（Andriy Naumov）——他在戰爭爆發前不久相信已逃離烏克蘭，上月攜帶大批現金和珠寶，前往北馬其頓時被塞爾維亞邊防人員拘留。

南部黑海城市赫爾松在俄軍進侵時只有零星抵抗，最終被佔領，烏國當局上月起訴當地3名SBU官員叛國罪。其中SBU駐赫爾松分局長克里沃魯奇科（Serhiy Kryvoruchko）被指違反總統命令，下令官員撤離，另一名SBU高官薩多欣（Ihor Sadokhin）則涉向俄軍通報地雷及防空系統位置。

檢察部門打貪不力 影響入歐盟

早在俄軍侵烏前，已有社運人士及西方官員批評澤連斯基在整頓執法機構方面做得不足，而在韋涅季克托娃領導下，檢察部門打擊貪污方面亦進展甚微。內部管治問題或影響烏克蘭加入歐盟的進程。烏克蘭上月23日獲歐盟候選成員國資格。

俄軍侵烏邁向5個月，但仍未有結束迹象。北約前歐洲盟軍最高司令斯塔夫里迪斯（James Stavridis）周日接受電台訪問時預測，俄烏雙方都難以為繼下，戰事會在4至6個月內結束，形式會類似1950年代韓戰的結局：即是停戰後雙方存在軍事區，敵意會持續，但衝突會被凍結。

（衛報/路透社/華爾街日報/金融時報/Newsweek）

（俄軍侵烏）