憂新總統篡父獨裁歷史 菲民搶購文本紀錄

《南華早報》菲律賓特派員羅夫萊斯（Raissa Robles）2016年出版Marcos Martial Law: Never Again（《馬可斯戒嚴令：永不重現》）一書，她指自小馬可斯當選後收到各地讀者來郵請求加印，即使書價漲了近一倍，人們還是一批批地買，「他們不是只買一兩本，一買就是5本或10本」。

馬尼拉雅典耀大學出版社市場部主管稱，小馬可斯當選不久，有關菲律賓歷史的書籍便很搶手，最少10種關於其父親兼昔日獨裁者馬可斯統治時黑暗歲月與戒嚴令的書籍賣斷市，估計是大家擔心類似書籍會被禁而搶先買下保存。

小馬可斯從未為父親獨裁統治的貪腐或侵犯人權行徑道歉或表示承認，而且競選時被指刻意美化父親政績來拉票，還曾表明修訂記載父母當年濫權貪腐內容的教科書，到就職演說時也再次讚揚父親建樹良好。到他上台後，保存馬可斯戒嚴年代檔案的總統府官方網站未能登入，社交平台還出現美化馬可斯統治的書籍。

人權組織加快數碼保存侵權紀錄

原擬建立戒嚴時期博物館的菲律賓紀念人權侵犯受害者委員會（HRVVMC）如今正跟時間競賽，務求以數碼化形式保存馬可斯年代侵犯人權紀錄，執行幹事克里桑托表示擔心他們會燒掉實體檔案紀錄。

（CNN/NPR/菲律賓《商界》）