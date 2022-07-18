匈民粹政府增稅遏通脹掀示威 學者：歐爾班「真正壓力測試」

總理歐爾班（Viktor Orban）2010年壓倒性當選後，至今年4月連任了4次。這12年間，他一直提供水電補貼等慷慨社福計劃，爭取聲望和鞏固政權。然而匈牙利原本很依賴俄國供應石油和天然氣。俄軍侵烏後，貨幣福林兌歐元自2月底至今暴跌了近一成，為新興市場貨幣中跌幅最大。其6月份的按年通脹達11.7%，飈至20年來最高水平。

通脹飈20年新高 削電力、燃氣費補貼

其政府為應付執政以來罕有的重大經濟挑戰，央行已調高基本利率至14年新高。匈牙利今年的經常帳赤字預計將擴大至佔據GDP的5.6%至6.6%。到上周一（11日），其政府又提出修改稅務草案，變相向每年收入不超過2.9萬歐元（23萬港元）的小企業和自由業者加稅，引起商界團體與反對黨抨擊。不過執政青民盟（Fidesz）把持的國會上周三依然通過法案。另外，政府還決定削減14億美元支出，並且針對能源價格飈升，宣布8月1日起凡每月耗電量超過平均水平210度電的用戶，須繳納市場價格，而不是按獲政府補貼的比率支付，意即數百萬人將面對天然氣、電費開支大增。

布達佩斯政治資本研究所所長克雷科（Peter Kreko）說「這表明經濟民粹主義最終達到了極限」，對歐爾班將是「第一次真正的壓力測試」。

上周推新政策觸發民怨。布達佩斯從上周二起，每晚有數以千人聚集於橫跨多瑙河的瑪格麗特橋示威。上周六在從大橋遊行至翡冷翠廣場的示威中，一名示威者稱所認識的長者本來每月電費3萬福林（593港元），今後將增至15.3萬福林（3022港元），其退休金將被電費蠶食。

不過民生艱難下，匈牙利國防部長、內政部長上周六宣布9月1日起，警長級加薪30%至44%，警員加18%至25%；士兵亦分兩階段加薪，相關措施進一步引發不滿。

（法新社/路透社/彭博社/EurActiv）