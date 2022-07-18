G20財長會議 多國譴責俄軍侵烏

加拿大財長：如「縱火犯獲邀跟消防員開會」

G20財長及央行行長的會議因為就戰爭問題跟俄羅斯意見有分歧，會後並沒發表聯合公報，由主辦方印尼前日發表全長14個段落的主席聲明。內容指大多數成員同意因為俄軍侵烏，全球經濟復蘇放緩並面對重大挫折，成員亦關注全球供應鏈受衝擊、通脹飈升、能源和糧食危機等。

俄羅斯為G20成員國，派出副財長親身參與會議，財長則以視像形式參與。加拿大財長方慧蘭前日在電話記者會稱，加方在會上抗議俄國獲邀參加：「因俄國就非法入侵烏克蘭，及其帶來、令我們遭受的經濟後果，負有直接和單獨的責任。」至於歐盟委員會上周五提出制裁俄羅斯新措施，針對俄羅斯黃金出口，歐盟成員國外長周一（18日）將開會討論。

惟俄羅斯前日指部隊會加強在烏克蘭所有作戰區域的軍事行動。烏軍軍情機構發言人認為，俄軍正為下一輪攻勢做準備。俄軍又被指利用烏克蘭扎波羅熱核電站儲存武器，及向周邊地區發炮。

（法新社/路透社）