前大臣：日8月初恐每天40萬新症

連續3天單日新增逾10萬宗

日本踏入7月，該國各地感染新冠病毒病例激增至上周五破十萬宗。上周六有110,676人確診，超過了今年2月3日約10.4萬人的舊紀錄。青森、宮城和山梨等14縣同日皆錄得疫情以來的最高紀錄，而東京市更是18,919宗，連續5天單日過萬宗，以20至29歲組別最多人感染。不過整體死亡和重病人數依然處於相對較低的水平。

現任自民黨防疫對策本部主席田村憲久昨在電視節目上表示，有看法認為8月第一周最糟可能為近40萬宗確診病例，下周單日新增可能達到20萬例。

專家認為這波疫情快速擴散主因是新冠病毒Omicron變異株亞型BA.5擴散，以及疫苗的保護力開始下降。厚生勞動相後藤茂之昨表示，第4劑疫苗接種對象仍限於老年及體弱人士、在醫院和長者設施工作人士，暫未有擴大打算。

日本大部分人已接種了3劑新冠疫苗。首相岸田文雄上周四勸喻國民提高警覺，但不打算重新收緊社交距離。京都祇園祭昨舉行礙於疫情停辦了兩年的「山鉾巡行」，吸引了大批巡遊參與者和擠滿街道的遊客。

（中央社/共同社/彭博社）

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