巴爾幹6國欲入盟 俄烏戰事顯與歐分歧

加入歐盟條件多多，申請國需按歐盟要求改革，方能展開入盟談判，就算談判展開，如果改革步伐無以為繼，談判過程一樣受影響。智庫「歐洲改革中心」研究員斯卡齊里（Luigi Scazzieri）指出，這正好解釋2009年已申請入盟的塞爾維亞，入盟談判之所以遲遲未完，是因為總統武契奇（Aleksandar Vucic）根本無意投歐盟所好實行所需改革，「因改革會影響他的政治分贓制度以至權力掌握」。歐盟外交官也指塞國與歐盟政策「嚴重缺乏一致」，例如塞爾維亞對俄軍侵烏只譴責而拒絕制裁俄羅斯。

除了改革進度，成員國與申請國的歷史糾紛或緊張關係，也足以成為入盟障礙。歐盟雖早在2009年已提議啟動北馬其頓入盟談判，但北馬其頓先因希臘反對而要更改原先「馬其頓」國名，2019年又被法國、荷蘭以未滿足談判門檻為由押後啟動入盟談判，到翌年歐盟開綠燈後，又被保加利亞以歷史糾紛未解決為由而反對啟動談判。

（金融時報/Euronews）