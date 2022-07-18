兩國千年情仇 文化語言歷史起爭議

北馬其頓是位於巴爾幹半島的內陸小國，但和以希臘文化為主體的古馬其頓相比，如今北馬其頓的主體民族是斯拉夫人。有觀點認為北馬其頓人和保加利亞人實際上是同一民族。

馬其頓於公元837年被保加利亞征服，1018年又被拜占庭帝國征服，在接下來的幾個世紀裏馬其頓多次在拜占庭帝國、保加利亞和塞爾維亞之間易手。15世紀初鄂圖曼帝國征服了馬其頓，直至第一次和第二次世界大戰期間，保加利亞曾短暫佔領馬其頓，二戰後保加利亞與馬其頓分道揚鑣，前者成為保加利亞人民共和國，後者成為聯邦制南斯拉夫的其一加盟共和國。到1991年南斯拉夫爆發內戰，馬其頓通過獨立公投脫離南斯拉夫，國號為馬其頓共和國，到2019年2月改名北馬其頓共和國。

現代北馬其頓訴說歷史時通常跟保加利亞中古至近現代民族史重疊，保加利亞擔心其歷史會被北馬其頓奪去，因此要求北馬其頓承認兩國在歷史上同源。

保加利亞又認為北馬其頓官方語言「馬其頓語」只是保加利亞方言，甚至不承認馬其頓族的存在，認為它只是保加利亞族的分支。

保加利亞還要求北馬其頓接受保加利亞的部分歷史觀點，例如承認兩國公認的革命英雄德爾切夫（Goce Delcev）有保加利亞血統。

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