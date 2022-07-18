等17年 北馬其頓掃入歐盟談判障礙 允修憲換保加利亞放行 反對派斥「叛國」

簽合作條約 解決分歧或需數年

經過3天辯論，這項基於法國提案、旨在說服保加利亞撤回否決北馬其頓加入歐盟的草案，在北馬其頓國會120席之中，獲得68票支持，不過反對派議員棄權並離場抗議。根據提案，北馬其頓將要修改憲法，承認國內的保加利亞人為少數族裔，並採取新措施保護其權利，並消除相關仇恨言論；但提案沒要求保加利亞承認馬其頓語。作為交換，保加利亞上月已同意不再動用否決權，准許北馬其頓開始跟歐盟就入盟資格展開談判。北馬其頓外長昨往保加利亞首都索菲亞，跟保加利亞外長簽署合作條約，但後者警告要解決條約中待處理的雙邊議題或需時數月甚至數年。

北馬其頓、希臘、保加利亞等國同屬現代地理學的「馬其頓地區」，有着歷史及文化淵源，亦因此衍生爭拗（見另稿）。2019年之前，希臘因不滿北馬其頓舊稱「馬其頓共和國」混淆古希臘歷史以及現今希臘北部馬其頓省名稱而加以阻撓。其後保加利亞以語言和文化問題為由，2020年11月起反對北馬其頓加入歐盟。

反對派不滿對保加利亞太多讓步

北馬其頓總理科瓦切夫斯基（Dimitar Kovacevski）上周六在內閣通過國會的決定後在記者會上稱：「今天我們為國家開闢新視角……今天起我們將加快步伐加入歐盟大家庭。」他又指政府周二（19日）會跟歐盟舉行首次會議。右翼最大在野黨「馬其頓內部革命組織－馬其頓民族統一民主黨」（VMRO-DPMNE）批評政府所接受的條件是對國家及人民的背叛，形容是對北馬其頓徹底的「保加利亞化」及同化，並譴責科瓦切夫斯基是叛徒。

自7月1日北馬其頓政府宣布會接受有關妥協方案後，當地幾乎每日都有示威反對協議。反對者稱協議威脅該國的民族身分認同，認為對保加利亞所指北馬其頓的語言和種族源於保加利亞的說法作太多讓步。

歐盟委員會主席馮德萊恩在Twitter亦祝賀投票結果為迅速開始加入歐盟談判鋪平道路。

至於加入歐盟進展被歐盟將之與北馬其頓連繫一起的阿爾巴尼亞，其總理拉瑪（Edi Rama）稱該國代表團周一會前往比利時布魯塞爾，開始成員國資格談判。

（路透社/法新社/Politico）