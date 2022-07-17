殺卧底列美十大要犯 墨西哥大毒梟落網

司法部尋求引渡返美受審

墨西哥海軍稱，搜索犬在錫那羅亞州（Sinaloa）一處灌木叢中找到卡羅（Rafael Caro Quintero），海軍聲明稱他將面臨被引渡。卡羅是1980年代拉美勢力強大的販毒集團「瓜達拉哈拉」（Guadalajara Cartel）創辦人之一，該集團為最早與哥倫比亞毒梟建立聯繫的組織之一。卡羅涉於1985年下令綁架、折磨及殺害美國緝毒局臥底探員卡馬雷納（Enrique Camarena），同年被捕，被墨西哥判囚40年，但服刑28年後，2013年法院裁定卡羅應在州法院而非聯邦法院受審，卡羅因而獲釋。到裁決被墨西哥最高法院推翻時，卡羅已經潛逃。美國官員稱，卡羅獲釋後很快重新參與販毒勾當，當局隨後懸紅2000萬美元（約1.56億港元）緝捕他，FBI形容他為「極度危險」人物。

Netflix改篇事迹做劇集

卡馬雷納被殺案曾令美墨兩國關係陷入低谷，這宗案件後來被Netflix改編成劇集。儘管卡羅現不再被國際販毒組織視為重要人物，但他被捕具有重要象徵意義。

（法新社/BBC）