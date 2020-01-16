熱浪捲歐 西葡近600死 英料40℃首發紅色警告

英國氣象局預測，本周一至周二（18至19日）國內有一半機會錄得有紀錄以來最高的40℃，以及有80%機率超過2019年7月25日38.7℃紀錄。當局對包括倫敦、曼徹斯特和約克郡等英格蘭地區，發出去年設立酷熱警告系統以來，首次的高級別紅色酷熱警告，表示熱浪可能導致個人生命危險、觸發停電，甚至令航班取消，日常生活須作改動。

供電受壓 鐵路減速 倡民眾留家

愛爾蘭氣象局也發出了天氣警示，當局預測周日至周二期間，可能出現接近1887年33.3℃的有紀錄以來的最高溫度。

英國氣象局局長恩德斯比（Penny Endersby）說：「在這個國家，我們慣於把暑熱視作陽光下外出耍樂的機會，但這不是那種天氣。」面對異常酷熱天氣，英國多方均顯緊張。因冷氣使用量飈升，供電系統有供不應求壓力。鐵道網絡唯恐過熱致使電纜斷裂和路軌變形，周一、周二列車從正午至晚上8時要減速行駛，並提醒民眾班次可能取消，建議非必要不要出行。

路政服務在給馬路鋪沙減低柏油路面熱溶；當局勸籲駕駛人士多休息和喝水的同時，亦應準備應付汽車過熱拋錨事故增加。國民保健服務（NHS）則擔心醫院要處理中暑、心臟病發之類涉及高溫的患者激增，因此取消部分診療預約。學校亦預料將提前放學。

多國山火 法疏散逾1.2萬人

葡萄牙中、北部五大區上周四（14日）錄得47℃紀錄。西班牙部分地區達45℃。葡萄牙7月7日至13日間有238人死於熱浪；西班牙熱浪導致最少360人死。高溫觸發多處山林大火。法國吉倫特省昨日有1萬公頃土地起火，逾1.2萬人疏散。西班牙有最少32處山火，埃斯特雷馬杜拉大火燒毀了至少1萬公頃土地。

葡萄牙至少17處大火，迄上周四晚約1死60傷。《自然》雜誌7月4日一篇研究指出，歐洲受到大氣環流變化影響，熱浪增加頻率是美加等北半球中緯度地區的3到4倍。

（法新社/彭博社/路透社/BBC）