俄烏戰分歧 G20財長會議未發公報

有共識解決糧食安全危機

美國財長耶倫表示，鑑於對俄烏戰爭的分歧，各國財長和央行行長無法發布正式公報，但G20同意有需要解決日益惡化的糧食安全危機。西方國家已就俄軍侵烏對俄羅斯實施嚴厲制裁，但其他G20國家包括中國、印度和南非，在回應俄烏戰爭上較沉默。

耶倫說：「這是充滿挑戰的時刻，因為俄羅斯是G20一部分，但在如何描述這場戰上與我們其他國家看法不同。」包括耶倫及加拿大財長方慧蘭在內的西方官員前日（15日）譴責俄軍侵烏，並就這場戰爭造成巨大經濟影響炮轟俄官員。

印尼央行行長瓦吉悠（Perry Warjiyo）昨敦促成員國專注全球經濟復蘇，主持G20會議的印尼財長英卓華（Sri Mulyani Indrawati）希望各方共同解決不斷上漲的商品價格、持續升級的糧食安全危機，以及對低收入國家償還債務能力的溢出效應。

衛星圖揭俄派員訪伊檢視無人機

此外，據白宮國家安全顧問蘇利文所述和美國有線新聞網絡（CNN）取得獨家衛星圖像顯示，俄羅斯代表團上月至少兩次訪問伊朗中部一個機場，檢視可攜武器的無人機。美國官員向CNN稱，伊朗6月起在德黑蘭以南的卡尚機場向俄羅斯展示Shahed-191型和Shahed-129型無人機。這兩款無人機均能攜精準制導導彈。蘇利文亦稱，6月拍得的影像顯示，俄政府代表團檢視了伊朗無人機，他們於7月5日在同一機場又觀看了無人機展示。

白宮上周表示，最新情報顯示伊朗準備向俄提供數百架武裝無人機用於侵烏戰爭。

（路透社/CNN）