美推「中東版北約」 阿聯酋明言拒反伊朗聯盟

空防合作打頭陣 拉以色列入局

以色列自2015年起即開始探討地區空防的可能性，到近月更稱已加入由華府牽頭組建的「中東空防同盟」（MEAD）網絡，以聯手防衛伊朗及其地區代理人的導彈威脅。《華爾街日報》上月底報道，美國、以色列、沙特、卡塔爾、約旦、埃及、阿聯酋和巴林的軍方高層3月在埃及舉行秘密會談，商討空中防衛合作。對擔心伊朗及其附庸導彈攻擊的阿拉伯國家來說，擁有精密空防戰力的以色列會是一大助力。對以色列來說，此舉也可延續該國自2020年底跟阿拉伯國家破冰的趨勢。

但這項連接空防系統的方案計劃，形同向「中東版北約」踏前一步，區內國家對此公開態度不一。約旦國王阿卜杜拉二世上月向美媒表明，自己會是其一率先支持中東版北約的人。但方案明顯的針對伊朗意味，或令部分尋求外交平衡的區內國家卻步。阿聯酋總統高級外交顧問加爾加希上周五明顯有保留，稱「中東版北約」的構想困難，指雙邊合作更快更有效，強調阿聯酋不會支持對抗性的手段，「我們對合作抱開放態度，但不是針對任何其他區內國家的合作，我要點名提出伊朗」。

早在特朗普時代，美國已曾推動類似「阿拉伯版北約」的方案，但受制於沙特陣營跟卡塔爾不咬弦而欠進展。但如今妨礙中東空防合作的其一因素是美國本身，沙特和阿聯酋對美方軍售條件以及未能參與伊朗核協議重啟談判感到沮喪，質疑後者導致難以回應區內對德黑蘭導彈項目和行為的顧慮。

伊朗印度洋部署無人機母艦

伊朗外交部昨表明，上述空防協議只會加劇地區緊張局勢。該國海軍上周五宣布，已部署由船舶和潛艇組成、可攜帶各種無人機以作戰鬥、偵察和破壞任務的首支無人機母艦師，將在印度洋水域活動。

（綜合報道）