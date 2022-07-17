拜登與沙特王儲碰拳 被斥比握手更差

【明報專訊】美國總統拜登上周五（15日）從以色列飛抵沙特阿拉伯第二大城市吉達後，隨即跟沙特王儲穆罕默德會談。美媒此前分析，考慮到沙特異見記者卡舒吉被殺案，拜登有意避免留下跟被指是幕後黑手的穆罕默德握手合照，但沙特官方發放的相片顯示二人碰拳問好。人權專家以至拜登黨友質疑此舉看來比握手效果更差，卡舒吉未婚妻轟拜登竟以這方式「問責」。
人權觀察執行長羅斯（Kenneth Roth）向《華盛頓郵報》表示，拜登與穆罕默德碰拳的影像「顯示王儲現獲接受」。美國民主黨的眾議院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）亦在Twitter質疑「一拳勝過千言萬語」，反映了石油獨裁者對美國中東政策的影響力。
卡舒吉未婚妻炮轟問責方式
卡舒吉未婚妻堅吉茲（Hatice Cengiz）則以卡舒吉的Twitter帳戶，貼出拜登與穆罕默德碰拳的相片，並標註拜登帳戶，質問對方：「這就是你所承諾對我謀殺案的問責方式？」相中文字又指拜登「手上將染有下一位穆罕默德殺害目標的鮮血」。
白宮此前表示，在新冠疫情反彈下，拜登於中東之旅期間會減少與他人身體接觸，美媒認為這實際上是為免拜登與穆罕默德握手惹來批評。惟拜登之前已無視禁忌，大肆與以色列官員握手。
（華盛頓郵報）
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