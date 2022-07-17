拜登「求油」 未獲中東國承諾 提卡舒吉命案 穆罕默德反指美也曾犯錯

拜登上周五從以色列抵達沙特第二大城市吉達後，即率領美方代表與以王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）為首的沙特官員舉行了約3小時會談。拜登會後表示，已「盡其所能」尋求增加原油供應，「預期將會成功」，稱「沙特亦認同事態迫切」，對方「未來數周將有進一步行動」。不過，沙特外交國務大臣朱拜爾（Adel al-Jubeir）重申該國是基於需求產油，指今年來已數度增產，「如目睹有石油短缺情况，便會增加產量」。他指石油是「商品而非政治武器」，亦不是對準人開火的坦克。

沙特高官：石油非政治武器

拜登又表示，在與沙特的雙邊會談上提及卡舒吉被殺案。任職美國《華盛頓郵報》的卡舒吉2018年於沙特駐伊斯坦布爾總領事館內被殺，美國情報機關認定穆罕默德是幕後主腦。拜登曾因此形容沙特為「被排斥的國家」，令美沙關係跌入低谷。拜登稱穆罕默德在會面時重申「他個人與該事無關」，拜登則指自己直至現在都認為穆罕默德須為事件負責，並清楚警告對方如有同類事件再發生，「將惹來強硬回應」。阿拉伯衛星電視台引述一名沙特官員稱，穆罕默德表示「對已發生的事表示遺憾」，指沙特「已採取一切法律措施防止」事件重演。路透社報道，沙特官員就雙方會面發表的聲明稱，穆罕默德提到卡舒吉遇害的2018年，「全球其他地方也發生類似憾事，有其他記者被殺」，「美國也犯了數個錯誤，例如伊拉克的阿布格萊布（Abu Ghraib）監獄（虐囚）事件」，又強調「向其他國家強加某種價值觀可能會招致反彈」。

美沙會後簽訂18項協議和諒解備忘錄，涵蓋能源、投資及通訊合作等範疇。兩國宣布將撤走過去40年紅海蒂朗島（Tiran）上以美國為首的「多國部隊觀察員團」（MFO）駐軍。美沙會後共同聲明強調「尤其在目前烏克蘭危機的影響下，兩國戰略經濟與投資合作的重要性，並重申將致力保持全球能源市場穩定」。

拜登保證不因中俄忽略中東

拜登昨日參與海合會加三（海合會成員國加上埃及、約旦和伊拉克）峰會，尋求石油輸出國組織與盟友（OPEC+）就增產採取更多行動，但沙特外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan）稱，峰會沒討論石油增產，OPEC+將繼續評估市場發展並作出所需行動。穆罕默德在會上表示，需要更多投資放在化石燃料和潔淨能源技術而應對全球需求，警告「不現實」的排放政策只會令通脹達到前所未有的水平。另外，拜登臨回國前向阿拉伯國家保證，美國會全面參與中東事務，不會因為處理中俄和伊朗等事務而令中東出現真空。

（法新社/路透社/紐約時報/金融時報/BBC）