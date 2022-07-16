教會七成資金來自日本 查訃聞上門勸遺屬捐錢

刺殺日本前首相安倍晉三案件調查相關人士表示，疑兇山上徹也的母親變賣物業等資產，將獲得的約1億日圓（約560萬港元）捐予其信奉的宗教團體。有傳媒稱，山上母親沉迷的宗教團體為統一教。

曾轉移62.4億元資產到美

《華盛頓郵報》周二（12日）報道稱，統一教雖發源於韓國，但長期以來整個教會七成財富貢獻來自日本。一名日本統一教前高級成員向該報透露，統一教自1970年代中至1980年代中期間，從日本將價值達8億美元資產轉移至美國。《華郵》又翻查1997年時任統一教美國組織高管帕克特（Ron Paquette）曾稱，統一教教主文鮮明生前曾指示從日韓將大袋現金運到教會位於紐約曼哈頓的物業。

曾著書研究邪教洗腦的統一教前美國教徒哈桑（Steven Hassan）上周六表示，日本的統一教信眾會追查訃聞，然後上門拜訪遺屬，稱：「你們親人曾與我們感應，他們希望你們去銀行取錢，向統一教捐款，這樣你們的至親便能早登極樂。」《華郵》指日本組織的相關「靈感商法」成為統一教強大收入來源，足以彌補美國等地營運的虧損。

（華盛頓郵報）

（世局解碼）