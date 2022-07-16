報告揭俄設酷刑室虐烏人 遺體遭割耳拔牙

捉平民虐打施電刑 逼做人盾

OSCE發表的第2份俄軍侵烏調查報告全長115頁，調查時間涵蓋4月1日至6月25日。專家到烏克蘭搜證，發現嚴重違反國際人道法和《日內瓦公約》的情况，特別是在基輔市郊城鎮布查（Bucha）和伊爾平（Irpin）。報告引述烏國政府和人道組織指，有數以萬計平民遭強行送往俄國前，會被帶到烏東「頓涅茨克人民共和國」的「過濾營」（Filtration camps）。英國廣播公司（BBC）曾報道，受「過濾」審查期間，手機、社交平台賬戶都會被仔細檢查。曾有烏克蘭平民說，任何被認為有罪的證據都可能導致他們被毆打，甚至受電刑。

文件更披露在布查一個夏令營地發現多個酷刑室，當中有似乎用作處決的房間，牆上有彈孔；另一房間亦有施行酷刑證據，房內有5名死者，身上有燒傷、瘀傷和撕裂傷口。在布查另一村莊則發現18具遺體，部分遺體被割耳或拔牙。報告又指俄軍曾以烏國平民做人盾。

烏中西部城市遭導彈攻擊23死

另外，烏國中西部城市文尼察（Vinnytsia）周四受到俄軍導彈攻擊，造成最少23人死亡，包括3名兒童。總統澤連斯基譴責事件是公然的恐怖主義行為。俄國營電視台RT台長西蒙尼安（Margarita Simonyan）在通訊軟件頻道表示，軍方告訴她，文尼察一棟建築因內有烏克蘭「納粹分子」，所以成為目標。

（CNN/BBC/法新社/中央社）

（俄軍侵烏）